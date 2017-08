Doi comăneșteni sunt daţi dispăruţi în Canalul Mânecii după ce barca cu care ieşiseră la pescuit, împreună cu alţi doi prieteni, a fost lovită de o nava. Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în zona oraşului britanic Brighton, unde lucrează bărbaţii. Din cei patru doar unul a fost găsit în viaţă – Elvis Cojocaru. Acesta a reuşit să se agaţe de o baliză şi să reziste în apa rece până în zonri, când a fost găsit de o nava a Gărzii de Coastă. Autorităţile au descoperit, apoi, corpul lui Traian Dumitrache. Cei doi bărbaţi din Comăneşti, Mircea Ilie şi Irinel Popovici sunt declaraţi dispăruţi. Cazul a fost prezentat pe larg în presa britanică, multe persoane declarându-şi compasiunea pentru familiile celor care şi-au pierdut părinţii şi soţii. Spre deosebire de conaţionalii lor, care i-au bârfit cât au putut. „Mă uit la acești oameni și parca mi se umple sufletul de fericire in aceste momente tragice când vad ca aceste persoane l-au respectat pe tatăl meu și ne sunt alături. Mă uitam zilele acestea la comentariile lăsate de semenii noștri la stirea despre accidentul întâmplat pe Canalul Manecii și tot ce am văzut au fost cuvinte pline de ură și oameni răi” – spune Andreea, fiica lui Mircea Ilie. „Un domn destul de in vârsta s-a adresat in felul următor „cine știe ce transportau boschetarii aia noaptea”. „Boschetari” un cuvânt aruncat care a făcut cât o mie de palme pt mine. Un alt domn a vrut probabil sa dea dovada de inteligenta prin comentariul „noaptea ca Dragnea” dar a dat dovada doar de o nerușinare imensa și o nesimțire nemaivăzută. Însă un comentariu mi-a dat lumea peste cap „erau imigranți ilegali, nimic trist”. Încerc sa înțeleg cum cineva poate sa gândească așa? Cum puteți sa fiți atât de plini de răutate? De ce aruncați cuvinte fără sa știți despre ce este vorba cu adevărat? Nu, nu erau imigranți ilegali. Toți 4 lucrau cu acte-n regula și cu taxele plătite la zi. Și declar asta fiindcă cele doua persoane dispărute sunt tatăl și unchiul meu. Și chiar dacă ar fi fost imigranți ilegali, oamenii aia au plecat sa câștige o pâine pt familiile lor. De ce sunteți așa? De ce sunteți plini de răutate? De ce nu vrei sa fiți alături de semenii voștri in asemenea momente in care avem atâta nevoie de voi? De ce ne faceți sufletul sa plângă mai mult decât o face deja? Ma doare sufletul și mai tare când vad ca cei care ar trebui sa ne fie alături, aleg sa arunce cu vorbe pline de venin in stânga și in dreapta. Însă sunt fericita ca exista oameni ca cei de jos care ar da o mână de ajutor la orice ora pt noi, „imigranții ilegali” și le mulțumesc pt toate vorbele frumoase și tot suportul acordat. Acești oameni au tot respectul meu! Nu sunt romani, dar sunt oameni fata de alții!” 60 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.