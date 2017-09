Social Doi adolescenți aflaţi la furat, depistaţi de poliţişti de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Poliţiştii Postului de Poliţie Corbasca au fost sesizaţi la data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, de către o vânzătoare din localitate, despre faptul că magazinul unde lucrează a fost spart iar autorii se află probabil în magazin. Poliţiştii s-au deplasat imediat la faţa locului şi au depistat în flagrant, în interiorul magazinului, doi minori, de 10 şi 12 ani, din localitate. Cei doi minori au recunoscut că au pătruns în interiorul magazinului cu intenţia de a sustrage bunuri, distrugând mai multe bunuri pentru acces. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la furt calificat şi distrugere. 3 SHARES Share Tweet

