În vecinătatea bisericii vechi, din lemn, construită pe la 1700 și având hramul „Sfintei Cuvioase Parascheva”, Primăria Dofteana construiește un lăcaș nou. ”Biserica veche este și neîncăpătoare, și în stare de degradare, arată Ioan Bujor, primarul comunei. Ridicăm o biserică nouă, de tip ștefanian, cu acoperișul în două ape și mai puține turle, care va costa 650.000 de lei, adică 6,5 miliarde de lei vechi, fără picturi. O vom realiza doar până la tencuială, din acești bani. Picturile vor fi plătite din contribuțiile enoriașilor.” Noul lăcaș va deservi o mie de familii din Parohia Dofteana II. În județ mai sunt doar două biserici de tip „ștefanian”, una în Borzești și alta în Hemeiuș. Investiția din Dofteana este finanțată din bugetul Consiliului Local, la fel și terenul, care e situat în vecinătatea bisericii din lemn și a costat un miliard de lei vechi. „Pe o parte din acest teren va fi înființat un cimitir. Biserica veche va fi reabilitată și transformată în capelă mortuară”, a precizat Ioan Bujor. Noul lăcaș va avea hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Cuvios Efrem cel Nou și Sfântul Ioan Botezătorul – Nașterea Sa”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.