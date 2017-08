“Do it myself”, un nou remake lansat de Lariss

La doar o luna de la aparitia single-ului “You can lie”, Lariss a filmat un videoclip pentru remake-ul piesei “Do it myself”, cantata in original de rapperul american Russ.

Cu o pasiune pentru piesele rap cu mesaj, Lariss nu este la prima experienta de genul acesta, artista a mai realizat un mashup intre hitul “Hotline bling” al lui Drake si “Can’t feel my face” al lui The Weeknd, dar si un cover dupa “Bitch don’t kill my vibe”, piesa lui Kendrick Lamar.

“Imi place sa ma joc cu piesele altora Daca rezonez cu mesajul, imediat ma gandesc ce as putea schimba la instrumental, sa fac un remake, nu un cover. “Do it myself” este despre faptul ca poti reusi si singur, nu trebuie sa astepti de la altii nimic. Am improvizat cu George Tudor Ion si a iesit un remake in care ma regasesc”, spune Lariss.

Desi s-a lansat cu “Dale papi”, o piesa cu ritmuri balcanice devenita imediat hit, Lariss nu se opreste la a canta un singur gen muzical, ci experimenteaza si se lasa purtata de inspiratie si simturi.