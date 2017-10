De cinci zile, familia Dospinescu din Bacău îl caută pe Florin Dospinescu, bărbatul în vârstă de 41 de ani, dispărut fără urmă din data de 30 septembrie 2017. De atunci, mama bolnavă așteaptă înfrigurată un semn de la el, iar Simona, sora celui dispărut îl caută disperată prin locurile unde ar putea fi. În urmă cu ceva timp, Florin a intrat în depresie după ce și-a pierdut afacerea și iubirea. Neîncrederea a pus stăpânire pe el și lipsa de socializare i-au acutizat starea de depresie. Familia se gândeștea cum la cel mai sumbru scenariu pentru că Florin a mai încercat odată să-și pună capăt zilelor. O vreme a primit ajutor medical de specialitate și chiar a urmat un tratament care să-l scoată din starea depresivă și să-i alunge gândurile rele, însă, de câteva luni a renunțat la medicamente. În a cincea zi de la data dispariției, Simona îl caută în continuare. “L-am căutat personal prin tot Bacăul, am fost cu poliția în satul Podiș, comuna Mărgineni, acolo unde Florin deținea un teren pe care l-a scos la vânzare, însă, nimeni nu l-a mai văzut în zonă de aproximativ două săptămâni. Toți cunoscuții mei au preluat materialul din “Deșteptarea” care anunță dispariția lui, însă, din nefericire, nu avem niciun semn că ar mai fi încă în viață”, declară Simona Dospinescu. Când a discutat ultima dată cu sora lui, Florin i-a spus că merge cu un potențial client la terenul din satul Podiș, comuna Mărgineni. Sâmbăta trecută, atunci când a plecat de acasă, Florin purta pantaloni/blugi de culoare închisă, pulover în dungi orizontale cu diverse culori, geacă neagră cu glugă (din fâș), șapcă neagră și adidași negri. Cine are informații cu privire la Florin Dospinescu poate contacta familia la numerele de telefon 0754764254 / 0234553657 sau la cea mai apropiată unitate de poliție. 2 SHARES Share Tweet

