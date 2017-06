Directorul Scolii „Nicu Enea” vrea sala de sport

Conducerea Scolii „Nicu Enea” Bacau asteapta aprobarea construirii unei sali de sport de pe vremea guvernarii lui Adrian Nastase. Prof. Mariana Ifrim a crezut ca va „prinde trenul” odata cu proiectul construirii de sali de sport, insa intâmplarea a facut ca dupa intocmirea proiectului de constructie sa cada Guvernul Nastase.

Atunci i-a fost spulberata orice speranta cu privirea la ridicarea unei sali de sport, desi, ulterior a facut numeroase demersuri pentru a primi finantare pentru acest proiect.

„De fiecare data, Ministerul Dezvoltarii ne-a asigurat ca atunci când vor fi bani, ne va face si sala de sport. In fiecare an am ridicat aceasta problema, pentru ca este foarte greu pentru copii sa tina iarna orele de sport in clasa.

Pentru suplinirea lipsei salii de sport am achizitionat mese de tenis si set-uri de sah, astfel incât, copiii sa aiba unde sa-si consume energia si sa-si ocupe timpul iarna sau in zilele in care vremea potrivnica ii impiedica sa faca educatia fizica afara”, declara prof. Mariana Ifrim, directorul Scolii „Nicu Enea” Bacau. Ea spune ca scoala pe care o reprezinta este singura scoala gimnaziala din municipiul Bacau care nu are sala de sport, iar elevii sunt nevoiti sa faca activitatile sportive pe holuri atunci când vremea este potrivnica desfasurarii lor in aer liber.