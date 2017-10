Direcţia Agricolă Judeţeană (DAJ) Bacău a organizat, ieri, în sala de conferinţe a instituţiei conferinţa cu tema „Să schimbăm viitorul migraţiei. Investim în securitatea alimentară şi dezvoltarea rurală”. Acţiunea a avut loc cu ocazia „Zilei mondiale a Alimentaţiei”, marcată, în fiecare an, la nivel mondial, încă din 1979. „În fiecare an, pe data de 16 octombrie, Organizaţia Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură celebrează «Ziua Mondială a Alimentației». Cu acest prilej, România, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv Direcția Agricolă Bacău, se alătură celor 191 de state ale lumii care marchează această sărbătoare. Se dorește, astfel, atragerea unui mare semnal de alarmă în privința importanței hranei și a întăririi solidarității în lupta împotriva foametei, a malnutriției și sărăciei”, a declarat Simona Barzaghideanu, directorul DAJ Bacău. În cadrul conferinței, s-a vorbit despre obiectivul general al națiunilor „Foame zero în întreaga lume”, țintă care, însă, nu va putea fi atinsă în termenul limită – anul 2030 – fără a se ține cont de migrație, de securitatea alimentară și de dezvoltarea rurală. „Migrația ocupă, în prezent, discuțiile din spatele tuturor marilor dezbateri internaționale asupra dezvoltărilor sociale și economice. În fapt, migrația a coincis, de secole, cu istoria umanității. Dezvoltarea mijloacelor de transport și de comunicație a facilitat, pentru majoritatea oamenilor, plecarea din orașele și țările lor. Pentru alții, însă, migrația a însemnat o aventură scumpă, impetuos necesară și câteodată, fatală”, a arătat în expunerea sa Denisa Bertok, consilier superior în cadrul DAJ Bacău. De altfel, și cifrele oficiale arată o creștere a migrației forțate și critice, migranții căutând astfel să scape de conflicte, de persecuții și catastrofe naturale sau de sărăcia care le amenință existența. „Conform cifrelor transmise de ONU, s-au înregistrat 244 milioane de migranți internaționali, în timp ce 763 de milioane sunt migranți interni. Or, dacă cele 244 de milioane ar constitui o nație, această țară ar fi mai populată decât Brazilia și un pic mai mică decât populația Indoneziei”, a mai spus Denisa Bertok. Concluzionând, cauzele și impactul migrației sunt legate strict de obiectivele mondiale ale FAO, și anume lupta contra foamei și asigurarea securității alimentare, reducerea sărăciei și promovarea metodelor durabile de utilizare a resurselor naturale. 0 SHARES Share Tweet loading...

