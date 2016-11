Din razboiul orgoliilor, ies in pierdere asociatiile caritabile

Muschi incordati in sedinta de Consiliu Local de marti si discutii in contradictoriu, pe un ton inalt. Taberele si contrele se ascut pe masura ce opozitia face din fiecare proiect un subiect de dezbatere, chiar si atunci când el nu are o conotatie negativa si nu ridica suspiciuni.

In sedinta de marti, marul discordiei a fost un proiect prin care se alocau cu titlul gratuit doua casute asociatiilor FSC si Betania la târgul de Craciun care se va deschide saptamâna viitoare in centrul orasului si un altul care viza un parteneriat cu Uniunea Armenilor pentru organizarea „Zilei Minoritatilor Nationale”.

Proiectele au fost introduse peste ordinea de zi anuntata in termenul legal consilierilor, ceea ce a stârnit reactia a doi membri din comisia juridica, respectiv Daniel Miclaus si Cristian Ghinghes. Cu o zi inainte, la comisie, acestia au refuzat sa le ia in discutie, motivând ca primarul nu a anuntat la timp introducerea lor pe ordinea de zi si nici nu a motivat urgenta asa cum era legal. Avocatul Daniel Miclaus a spus ca „pâna acum am mai acceptat proiecte peste ordinea de zi, chiar daca nu se justifica, dar nu mai vrem sa acceptam aceasta practica.” Asadar, au dorit sa faca din aceste proiecte un exemplu.

Secretarul Ovidiu Popovici i-a invitat pe cei doi la o „simpla matematica, o gândire logica. Nu mai exista timp pentru a face o noua sedinta, iar târgul incepe luni, de unde vine si urgenta.”

Si consilierul local Gabriel Stan si-a manifestat dezamagirea. „Aruncati pe geam munca a 50 de oameni pentru un eveniment care putea deveni etalon pentru municipiul nostru. Este vorba de sapte parteneri pe care i-am angrenat, iar participarea municipiului e minimala”, a spus Stan.

Pentru ca proiectul nu avea avizul comisiei juridice si din cauza discutiilor, primarul a retras proiectele de pe ordinea de zi, dar a promis ca va face o extraordinara pentru ca totusi cele doua asociatii sa nu lipseasca de la eveniment.

Gabriela Achihai, presedintele FSC a spus ca nu stia ca proiectul a picat. „Nu stiu de ce au considerat asa, noi voiam sa venim la târg cu produsele noastre handmade. Daca nu ne primesc aici, ne mutam in alta parte”, a declarat aceasta.

In aceeasi sedinta, la punctele care au urmat consilierii nu s-au mai opus altor parteneriate ale municipiului cu asociatii pentru organizarea unor evenimente.