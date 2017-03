Actualitate Deschidere Karcher Center Bacau de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Compania Kärcher este o firmă germană cu peste 80 de ani de tradiție în producerea și desfacerea echipamentelor pentru curățare atât pentru uz casnic, cât și pentru cel profesional. Compania furnizează soluția potrivită pentru orice aplicație în domeniul curățării. Caracteristica dominantă a produselor Karcher este calitatea. Producătorul german nu face niciun fel de compromis în această privință, aducând consumatorilor tehnologii de top. Magazinele Kärcher din țară și din lume organizează frecvent demonstrații, oferind totodată campanii promoționale exclusive și concursuri pentru clienți. Compania Kärcher are reprezentanțe în 160 de țări, inclusiv în România, și este lider pe piața mondială a produselor și echipamentelor pentru curățare. În România, Kärcher este prezent în cinci orașe, iar până în 2020 numărul de reprezentanțe va crește la 20, pentru o cât mai bună acoperire la nivel național. Fiecare locație Kärcher are în portofoliu peste 500 de articole pentru curățenie, de la aparate și echipamente pentru aplicaţii profesionale până la articole de uz casnic. Începând de astăzi, 13 martie, Kärcher va fi prezent și în Bacău, pe DN2, în incinta Metro Nicolae Bălcescu. Cu ocazia deschiderii Kärcher Center Bacău, clienții se vor putea bucura de reduceri de 25% la toată gama de aparate și echipamente de curățare pentru uz indoor și outdoor. Prezența Kärcher în Bacău face parte dintr-un proiect internațional menit să apropie companiile din domeniul tehnic de clienții lor, în incinta Metro. Kärcher Center Bacău oferă gama completă pentru curățarea în interiorul și exteriorul caselor și gama completă pentru grădină. Tot aici, partenerii noștri găsesc gamele de produse profesionale pentru curățare ce se adresează tuturor domeniilor: agricultură, industrie, retail, automotive, Horeca, construcții, firme de curățenie etc. Personalul, calificat şi instruit temeinic dupa standardele Kärcher Germania, asigură consultanţă de specialitate şi un service competent, la nivelul celor mai recente progrese ale tehnicii. Rezultatul îl constituie clienţii pe deplin mulţumiţi şi un lider de piaţă de succes. Pentru întrebări, vă stăm cu plăcere oricând la dispoziție. Vă rugăm să ne contactați:

KC Bacău

DN 2, Nicolae Balcescu, jud Bacău incinta Metro

Kaerchercenter.bacau@kaercher.ro

0372.909.014

www.kaercher.ro

