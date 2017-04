Sport Deschidere de sezon Tenis/ Trofeul Pacific DJTS SCM Bacău de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ultimele zile din aprilie dau startul noului sezon de tenis în Bacău. În perioada 29 aprilie- 3 mai, pe terenurile bazei SCM Bacău se va desfășura o nouă ediție a Cupei Pacific DJTS SCM. Competiția, creditată de FRT drept una de categoria 1 la nivelurile de vârstă 10, 14 și 16 ani și drept una de categoria 2 la 12 ani, va reuni de o parte și de cealaltă a fileului aproximativ 70 de tenismeni din întreaga țară. Toate categoriile de vârstă menționate se adresează la simplu și băieților, dar și fetelor, cu precizarea că proba de dublu, atât la feminin cât și la masculin, se va regăsi doar la 12 ani și la 14 ani. Concomitent cu Trofeul Pacific DJTS SCM Bacău, arena băcăuană va găzdui sâmbătă și un turneu de Tenis 10, adresat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. „A devenit deja o tradiție ca, în paralel, să organizăm și un turneu de Tenis 10, care constituie o apropiere a copiilor de vârste mici și foarte mici cu ceea ce înseamnă competiția tenisistică”, a declarat coordonatorul secției de tenis de la SCM Bacău, prof. Mihai Ciuntea. La mai puțin de trei săptămâni de la încheierea Trofeului Pacific DJTS SCM, Bacăul va fi gazda tradiționalei competiții internaționale „Cupa Municipiului”, care se dorește a fi, și în acest an, una cu premii totale în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate. 0 SHARES Share Tweet

