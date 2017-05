Social Delegație UNICEF în județul Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ieri, 4 mai 2017, Bacăul a fost gazda unei delegații UNICEF, condusă de doamna Afshan Khan, Directorul Regional pentru Europa Centrală și de Est și Comunitatea Statelor Independente al UNICEF. Din delegație au mai făcut parte Philippe Testot-Ferry – Consilier Regional pe Educație, Sandie Blanchet -reprezentant UNICEF România, Eduard Petrescu – Coordonator de Programe, Luminița Costache – Specialist în Educație, Voica Pop – Specialist în Protecția Copilului și Nicoleta Elisei – Consultant UNICEF. Pe tot parcursul vizitei în județul Bacău delegația a fost însoțită de Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Gabriela Coman. Scopul acestei vizite de lucru în județul Bacău a fost o prezentare în teren a Proiectului ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău”, un proiect pilot inițiat de către UNICEF România, cu finanțare de la Norway Grant și din resurse UNICEF, care a fost lansat în județul Bacău în octombrie 2015. 0 SHARES Share Tweet

