Cunoscută mai mult pentru titlul de Miss Moldova, cucerit la începutul lunii noiembrie a anului trecut, Mălina Avasiloaie, la cei doar 19 ani are mult mai multe reușite în palmares, reușite care vin în plan artistic. Fostă concurentă la X-Factor și participantă la Eurovision, Mălina face parte dintr-un band cu care participă la diverse evenimente unde, prin prestația ei, asigură reușita reuniunilor. Elevă a Colegiului Național de Artă „George Apostu”, în clasa a XII-a, la secțiunea canto-jazz-muzică ușoara, Mădălina este o băcăuancă reprezentativă, fiind născută în Comănești, copilărind la Măgirești, studiind școala primară și gimnazială la Moinești, iar din clasa a IX-a studiind în Bacău. Având atâtea reușite la o vârstă atât de fragedă, am încercat să aflăm mai multe din culisele tinerei Mălina Avasiloaie.

Florin Ștefănescu

-În primul rând, ești elevă în clasa a XII-a. Te asteapta bacalaureatul și adimterea. Cum e la școală?

-E foarte bine, deocamdată. Încerc să nu mă stresez prea mult cu ideea că vine bac-ul. În continuare, doresc să urmez Conservatorul, la București, la specializarea pedagogie, pentru că îmi poate oferi multe avantaje și chiar îmi doresc ca la un moment dat sa-mi fac o școală particulară de muzică.

-Studiezi canto-muzică ușoară. Asta ți-ai dorit din totdeauna?

-Da. În ciuda faptului că ai mei, mai ales bunica mea, au dorit sa fac muzică populară, eu simt mai mult că mă regăsesc în muzica ușoară. Nu pot să spun că nu-mi place muzica populară, pe care de altfel o cânt cu band-ul, dar eu mă regăsesc în muzica ușoară. De fapt, eu cânt pop. Trebuie să spun că din muzica românească preferata mea este Andra, iar la nivel mondial, Beyonce. Îmi mai place Mariah Carey, iar mai nou Sia.

-Cum ai ajuns la X-Factor și cum a fost această experiență?

-Totul a fost generat de colegul meu de trupă, Andrei Ciobanu, care a spus că merge la Iași la preselecție și care m-a întrebat dacă nu vreau să merg și eu. N-am stat prea mult pe gânduri și mi-am zis că e o idee bună, că ar fi o experiență importantă și chiar n-aș avea ce pierde. A fost bine, am luat preselecția și am mers în doua etape. Evident, a fost o experiență impresionantă, o experiență care nu ar trebui ratată de nimeni. Sunt foarte multe lucruri de învățat și trăiești emoții de nedescris. Cunoști oameni care contează în industria muzicală, oameni care te pot remarca și cu care poți lucra pe viitor.

-Pe tine cine te-a remarcat?

-Am primit câteva propuneri. Unii au dorit să-mi fie manageri…

-Și apoi ai ajuns la Eurovision. Acolo cum a fost?

-Da, la Eurovision am fost în echipa backing-vocal al Florenei care s-a clasat pe locul III în finala națională. Ca și la X-Factor, a fost ceva involuntar. M-a sunat o profesoară de canto din București cu care eu am mai lucrat și mi-a spus că se fac selecții pentru backing-ul de la Eurovision și că ar fi o oportunitate pentru mine. Așa că m-am dus în capitală, am făcut câteva ore de canto cu Crina Mardare, am fost acceptată, după care am plecat la Baia-Mare pentru repetițiile generale și apoi totul a decurs normal. Atunci a câștigat Ovidiu Anton, dar păcat că nu a putut să ne reprezinte mai departe. De altfel, cu Ovidiu am legat o prietenie strânsă pentru cât am stat împreună, și chiar și în prezent ținem legătura. M-am împrietenit cu multă lume la Eurovision.

-Cum ai ajuns de la muzică la concursul Miss Moldova 2016?

-Nu știu cum se face, dar toate evenimentele astea importante din viața mea au fost spontane. Niciodată nu mi-am făcut un gând sau un plan să particip. La fel a fost și în acest caz. Nu m-am văzut niciodată într-un concurs de frumusețe la un asemenea nivel. Eu am mai participat la Miss Boboc la mine la liceu (unde a luat locul II, iar la Balul Balurilor a câștigat Miss Popularitate-n.r.), dar nu se poate compara nivelul. În acest caz, Miss Moldova, niște prieteni de ai mei au văzut eventul pe facebook și mi-au spus, mai mult în glumă, să particip. M-am uitat și eu, am văzut că e treabă serioasă, cu oameni din domeniu și cu anumite vedete…și…m-am înscris. Am ajuns acolo, nu cunoșteam pe nimeni și dacă mi-aduc bine aminte, eram patru sau cinci băcăuance în concurs. Nu a fost greu pentru că nu aveam nicio presiune și chiar nu mă așteptam să câștig și chiar nu țineam în mod special să câștig pentru că erau acolo fete cu experiență, care făceau treaba asta de ani de zile. Pentru mine a fost o provocare și o experiență în plus.

-A existat o probă de talente?

-Nu, nu a existat, însă pot să spun că eu am avut noroc, pentru că Liviu Sorinel, prezentatorul, apucase să mă cunoască destul de bine de la repetiții, și, din pozele mele de pe facebook, a remarcat că eu cânt. Iar în momentul când m-a prezentat pe scenă a amintit și de participările mele de la X-Factor și Eurovision. Atunci, co-prezentatoarea lui Liviu, Roxana Marcu, a spus că dacă tot sunt cântăreață să interpretez ceva. Și acela a fost momentul meu de glorie, pentru că am fost remarcată față de celelalte fete. Cred că acest lucru a atârnat definitiv în deciziile juriului în favoarea mea.

-Și ai câștigat Miss Moldova. Ce a însemnat pentru tine ?

-Eu nu mă văd altfel acum, dar am observat la colegi și colege și chiar la profesori un alt comportament față de mine. Îmi spun „Miss Moldova, la tablă”. Toți au crezut că pe lângă acest titlu am primit câteva mii de euro bune, dar nu a fost așa. Dar nu cred ca e momentul și nici cazul să vorbesc de ce premii am primit. Asta, chiar nu contează. A fost o experiența frumoasă în care am triumfat și asta este cel mai important pentru mine. Nu știu dacă aș mai încerca să particip la acest gen de concursuri, pentru că am înțeles că sunt rigori mult mai mari și am auzit că se fac și anumite compromisuri pe care eu n-am să le accept niciodată. Mai în glumă, mai în serios, am demonstrat că pot, și, oricum, drumul meu în viața este în muzică.