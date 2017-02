A lipsit tie-break-ul, dar nu și spectacolul. Și, cel mai important, n-a lipsit jocul foarte bun al Științei, care a făcut deliciul publicului băcăuan, unul în evidentă creștere. Sâmbătă, în etapa a 18-a a Diviziei A1, voleibaliștii antrenați de Cornel Păduraru și Eusebiu Țurcanu au obținut o nouă victorie. Poate cea mai importantă a sezonului: 3-1 cu CSM București. Studenții nu s-au lăsat intimidați. Nici de plusul de valoare al adversarei, și nici de momentele mai dificile ale partidei. Cu un block de zile mari și cu un atac pe cât de inspirat, pe atât de eficient, gazdele au revenit în primul set de la 16-17 la 20-17, desprinzându-se ulterior de la 22-21 la 24-21. Un serviciu greșit al lui Vițelaru și o neînțelegere la fileu au făcut ca Știința sa piardă din nou teren, CSM-ul apropiindu-se la 23-24, însă atacul devastator al lui Fane Someșan a permis gazdelor să-și adjudece setul de debut. Știința a făcut legea și în actul secund. Cu maghiarul Krisztian Csoma din nou MVP-ul întâlnirii (24 de puncte realizate), studenții s-au aflat în permanență la conducere, impunându-se în final la o diferență de șase puncte. Parțialul al treilea a aparținut CSM-ului. Beneficiind de agresivitatea venezueleanului Barreto, dar și de numeroasele servicii greșite ale Științei, formația din Capitală și-a mărit constant avantajul până când tabela a indicat scorul de 19-11. Introducerea lui Sărăcuțu și a lui Purice a revitalizat jocul gazdelor, și chiar dacă bucureștenii au câștigat setul cu 25-18, s-a văzut clar că Știința nu se va mulțumi cu un punct. Cu toate că antrenorul Păduraru declara înaintea meciului că ar accepta chiar și o victorie la două puncte, în final, băcăuanii au reușit en-plein-ul, după un set patru interminabil. În acest act de final, CSM a condus în permanență (chiar și cu patru puncte: 12-8) până la 14-13. Studenții au egalat la 14 și au intrat la cel de-al doilea time-out tehnic cu un punct avans pe atacul lui Vițelaru. S-a mers apoi cap la cap până la28-28, cu Știința aflată mereu cu un pas în fața adversarei și cu CSM București revenind mereu în speranța că va împinge meciul în tie-break. De data aceasta, n-a mai fost însă loc de tie-break deoarece la a șaptea minge de meci a Științei, Miron a atacat în bandă, băcăuanii câștigând cu 30-28 și 3-1. Știința: Ivkovic, Someșan (Ivankovic, Sărăcuțu), Vițelaru, Marinca (Purice, Voinea), Cimili, Csoma, Ghimeș- libero. Celelalte rezultate ale etapei a 18-a: SCM U Craiova- Tricolorul Ploiești 3-0, VM Zalău- Unirea Dej 3-0, Explorări Baia Mare- U Cluj 3-0, VCM Piatra Neamț- VC Caransebeș 0-3. Derby-ul Steaua- Arcada Galați se dispută azi, de la ora 18.30, fiind televizat de Digisport. Clasament 1. Arcada Galați 17 15 2 46-18 42p.

2. VM Zalău 18 14 4 46-21 41p.

3. SCM U Craiova 18 14 4 45-17 40p.

4. Steaua București 17 13 5 44-18 40p.

5. Tricolorul Ploiești 18 12 6 41-28 35p.

6. CSM București 18 10 8 37-31 31p.

7. Explorări B. Mare 18 6 12 31-40 21p.

8. VC Caransebeș 18 7 11 29-39 21p.

9. Știința Bacău 18 6 12 26-42 18p.

10. Unirea Dej 18 5 13 25-45 16p.

11. U Cluj 18 5 13 19-45 13p.

12. VCM P. Neamț 18 1 17 8-53 3p. Programul etapei viitoare (25 februarie): VCM Piatra Neamț- SCM U Craiova, VC Caransebeș- Știința Bacău, CSM București- Explorări Baia Mare (se joacă pe 24 februarie), U Cluj- VM Zalău, Unirea Dej- Steaua, Arcada Galați- Tricolorul Ploiești (se joacă pe 26 februarie).

