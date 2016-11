Despre cazul Dianei Bologa am aflat de la Adina Târca, unul din „ingerii pazitori”ai acestui suflet chinuit si greu incercat. Adina locuieste si ea tot pe strada Stadionului, iar de doi ani, impreuna cu o vecina, ii poarta de grija Dianei, spalând-o si dându-i de mâncare. Cele doua femei cu suflet mare si-au pus in cârca vecinii, acestia fiind nemultumiti de faptul ca Diana mai lasa mizerie pe unde trece si miros hainele de pe ea.

„Pe Diana o puteti intâlni zilnic in fata magazinelor de pe strada Stadionului. Nu cerseste si nu derajeaza pe nimeni. Munceste ce poate, ajutându-i pe agentii economici din zona sa care gunoiul. La inceput, ii dadeam câte ceva de mâncare, acolo, in fata magazinului, insa, dupa ce i-am aflat povestea, am adus-o in bloc, unde poate servi o mâncare gatita, calda si o spalam. Am sesizat cazul ei la Politia Locala, am primit numar de inregistrare, i-a fost recomandat adapostul de noapte, insa, in lipsa actului de identitate tinut de mama, nu poate beneficia de aceste servicii. Ne-am gândit ca poate are careva o boxa goala, un garaj sau un uscator unde poate sta in iarna asta. Trebuie sa se poata face ceva si pentru fiinta asta!”, declara Adina Târca

Locatarii o alunga din scarile de bloc

Am stat de vorba cu Diana, iar fata sustine ca de doi ani, de când i-a murit tatal, mama ei a dat-o afara din casa. Dupa cum spune tânara, mama are o relatie de concubinaj si traieste din pensia ei de handicap, din ajutorul social si din alocatiile celorlalti copii. Diana mai are acasa cinci frati. Conform declaratiilor fetei, mama locuieste in comuna Izvorul Berheciului si nu vrea sub nicio forma sa o primeasca in curte. De câte ori s-a dus la ea sa o induplece, a fost tratata rau.

„M-a trimis de multe ori la câmp, la porumb sau la nuci, fara sa-mi dea o zi intreaga apa sau mâncare. Isi bate joc de mine si ma alunga. Vin aici pentru ca m-am obisnuit cu zona. Câtiva ani am stat la bunica, pe strada Viorelelor, dar batrâna a murit si a trebuit sa plec de acolo. Oamenii de aici ma cunosc si ma ajuta, insa, sunt si persoane care se poarta urât cu mine. Sunt operata la cap, la picioare, la spate, dar nu toata lumea stie prin ce trec eu. As vrea sa merg la un centru si sa stau acolo. Este foarte greu sa dormi iarna pe strazi!” Diana Bologa

Femeile de serviciu care au sector in zona spun ca fata ar avea o matusa (Lili) care lucreaza ca maturatoare. Aceasta ar fi luat-o sa stea la ea, insa, a fugit de câteva ori, semn sa s-a obisnuit cu strada.

„Lili mi-a spus ca Diana este nepoata ei si ca a ajutat-o de fiecare data, insa, fata fuge, nu vrea sa stea la ea. Prefera sa doarma la intrarile din bloc, afara. Si-a facut cineva mila de ea si i-a dat o perna si o pilota. Le tine ascunse intr-o scara de bloc”, declara Mariana Baban, femeie de serviciu. O alta femeie de serviciu spune ca locatarii o alunga din scarile de bloc pentru ca miroase urât. „Eu i-am spun ca nu este frumos ca parte femeiasca sa nu se spele. Inteleg ca ii mai poarta de grija unele femei, insa, in loc sa se imbrace cu hainele curate care i se dau, tot pe cele murdare le ia pe ea. Pe semne ca de-o vede lumea curata, ingrijita, nu-i mai da bani din mila”, declara Elena Rontu, femeie de serviciu

Si-a recunoscut bunica in Desteptarea

Povestea Dianei mi-a fost spusa apoi cu lux de amanunte de catre vânzatoarea de la chioscul de ziare. Femeie sensibila, cu suflet mare, are grija de Diana atât cât si cum poate. Coincidenta sau nu, este consateana cu mama Dianei si in trecut a ajutat-o pe aceasta si cu o palma de pamânt. Ea spune ca Diana are peste 30 de ani, iar traiul de acasa este de plâns.

„Drept e ca acolo unde cresc cinci copii si doi adulti si-ar fi putut gasi un loc si fata asta. Nu stiu ce fel de mama trebuie sa fii, sa poti pune seara capul linistita pe perna, când stii ca amarâta asta de fata doarme afara in frig. Doina, mama fetei, ar trebui sa-i dea macar buletinul, ca Diana sa poata fi dusa la un centru de ocrotire/ingrijire, având si handicap”, declara vânzatoarea. La un moment dat, Diana s-a speriat de lumea adunata in jurul ei si a fugit printre blocuri. Mai târziu, ne-am intersectat in zona magazinelor. Din discutiile cu vânzatoarea, am aflat ca mai are o bunica in satul Tarnita. Coincidenta sau nu, ziarul „Desteptarea” a relatat zilele trecute si cazul ei, in articolul „Razboi din cauza alocatiei de sustinere la Oncesti”. Diana si-a recunoscut bunica din fotografiile care i-au fost aratate. (Ramona Ionescu)

I-am contactat pe reprezentantii Primariei Izvoru Berheciului care cunosc bine situatia tinerei si a familiei ei. Aceasta ar avea de fapt 27 de ani, provine dintr-o familie modesta, cu numerosi membri, iar mama ei are o indemnizatie de 270 de lei pe care o incaseaza. Tânara are gradul doi de handicap, având afectiuni psihice.

„In momentul in care nu isi ia tratamentul intervin problemele. Nu este prima data când pleaca de acasa, mama merge sa o recupereze si pleaca iar. Se intoarce in Bacau acolo unde bunicii aveau odata apartament când traiau”, explica asistentul social al primariei, Tatiana Cristofor. Pentru a pune punct acestei situatii, asistentul social a propus familiei ca tânara sa fie institutionalizata, dar pentru aceasta trebuie acordul familiei si toate documentele necesare. (Andreea G.)