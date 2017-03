Justitie De ce este atât de uşor să ţepuieşti o bancă? de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cât de uşor este să obţii un credit bancar o dovedesc numeroasele dosare de înşelăciune în dauna băncilor. Şirul infracţiunilor de acest gen ar trebui să fie, totodată, un semnal în ceea ce priveşte verificarea documentaţiei de creditare. Majoritatea dosarelor de înşelăciune în dauna băncilor au câteva elemente în comun – la contractarea creditelor, inculpaţii beneficiari prezintă documente falsificate şi, cel mai important, băncile realizează că au fost ţepuite în momentul în care nu se mai plătesc ratele, adică prea târziu. De-abia atunci, se pare că încep şi verificările documentaţiei. Unul din multele exemple de acest fel este cel al lui Ţ.C.V. care, în urmă cu 10 ani a indus în eroare Citibank Europe – Sucursala România în momentul încheierii unui contract de credit în valoare de 12.163,20 lei. Bărbatul a folosit o adeverinţă de salariu falsificată care atesta că era angajat la o societate comercială din Bacău şi că realiza venituri lunare de 2.400 lei. Şi restul înscrisurilor erau falsificate – contract de muncă, act adiţional, documente care arătau perioada de angajare şi valoarea veniturilor obţinute. A cauzat un prejudiciu de 10.720,77 lei, dar nu s-a oprit aici. S-a gândit să o ajute şi pe I.E.C. să înşele în acelaşi mod Citibank. Aceasta a contractat un credit de 14.920,19 lei, folosind documente falsificate puse la dispoziţie de Ţ.C.V. Prejudiciul cauzat de aceasta este de 13.172,39 lei. De-abia în 2015, cei doi au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Judecătoria Bacău l-a condamnat pe Ţ.C.V., cunoscut cu antecedente penale, la 1 an şi 4 luni închisoare, pentru înşelăciune, la care s-a adăugat un rest de pedeapsă de 925 zile dintr-o condamnare mai veche. Faptele de fals şi uz de fals s-au prescris şi prin urmare nu mai poate fi tras la răspundere. I.E.C. a primit o pedeapsă de 6 luni închisoare cu suspendare. Instanţa i-a obligat pe inculpaţi să returneze creditele. Dosarul se judecă acum la Curtea de Apel. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.