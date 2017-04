Daruri de suflet pentru suflete

-11 copii din comuna Răcăciuni au cunoscut bucuria cadourilor primite la Paşte n rolul iepuraşului l-au jucat elevii claselor I-a A şi I-a B, de la Şcoala Gimnazială “George Bacovia” Bacău

Să-ţi ajuţi aproapele, este un gest pe care ar trebui să-l exersăm mai des, nu doar de sărbători. Un exemplu demn de urmat este cel dat de cadrele didactice, elevii claselor IA şi IB, de la Şcoala Gimnazială “George Bacovia” Bacău şi părinţii acestor copii. Laurenţiu Pricop, tatăl unuia dintre elevi, a luat iniţiativa de a organiza o campanie de ajutorare a familiei Udrea din comuna Răcăciuni, formată din 11 copii şi doi adulţi. Parteneriatul elev-părinte-profesor a funcţionat şi de această dată, iar iniţiatorii au demarat proiectul “De la suflet pentru suflet”, în cadrul căruia cei implicaţi au donat haine, alimente neperisabile, rechizite, dulciuri şi bani.

Toate acestea au ajuns la familia lui Ghiorghiţă Udrea, prin intermediul lui Laurenţiu Pricop, reprezentantul comitetului de părinţi.

“Întâmplarea a făcut să aflu de la un coleg de serviciu despre situaţia familiei Udrea şi atunci mi-a venit ideea organizării unei acţiuni caritabile. Am vorbit cu părinţii elevilor şi cu profesoarele Denisa Isăilă şi Coca Dimitof şi am dat drumul la proiect. Iniţiativa noastră s-a concretizat prin cumpărarea de alimente, articole de îmbrăcăminte, donarea unor jucării şi a unei sume de bani care să ajute familia în această perioadă. Suntem foarte mulţumiţi că am reuşit să ajutăm!”, declară Laurenţiu Pricop, iniţiatorul proiectului.

Pricop spune că a rămas surprins să afle că toţi copiii familiei Udrea merg la şcoală, iar tatăl munceşte în construcţii. Pentru grija pe care părinţii le-o poartă celor 11 copii, elevii Şcolii “George Bacovia” le-au acordat acestora o diplomă simbolică.

