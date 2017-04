Sport Dans Sportiv/Adamas pe podium la Buzău Doar 12 cupe și 23 de medalii... de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Desfășurată duminică, 2 aprilie, competiția națională „Cupa Buzău”, organizată de Clubul Imperial din localitate și Federația Română de Dans Sportiv s-a bucurat de un efectiv considerabil de sportivi. Clubul de Dans Sportiv Adamas Bacău a deplasat și la acest eveniment un număr considerabil de sportivi care au performat și care au adus în visteria clubului 12 cupe și 23 de medalii. Rezultatele obținute: Rareș Bâlu-Patricia Rotaru, locul I clasă D 6-11 ani, locul V Open Basic Standard și locul V la Open Basic Latino 6-11 ani; Alex Bertea-Carina Băisan, locul I clasă Hobby 10-11 ani; Cosmin Grapcenco-Matheea Nicoară, locul III clasă Hobby 10-11 ani; Sabin Buzdugan-Rebeca Tomiță, locul I precompetițional 3 dansuri 8-9 ani; Răzvan Băisan-Francesca Oprea, locul IV clasă E 14-15 ani; Robert Rotaru-Maria Miron, locul I Open Basic Standard 12-15 ani; Matei Teodoru-Ramona Strîmbei, locul VI Open Basic Standard 12-15 ani; Emanuel Gurghelea-Adina Antal, locul IV debutanți, 1 dans (CC). Fete Solo: Alexandra Stroia, locul II 2 dansuri 4-7 ani; Bianca Condopol, locul III 2 dansuri 8-9 ani; Mara Pascariu, locul VI 2 dansuri 10-11 ani. Remarcabilă a fost și evoluția perechii Mateo Ipate-Sonia Stelea care a participat la Bruno Open, în Cehia, unde au evoluat până în semifinala concursului internațional de Open Standard 12-15 ani terminând pe locul 13 din 34 de participanți. 0 SHARES Share Tweet

