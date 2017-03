Sport Da și nu Fotbal/ Liga a III-a de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Una caldă, alta rece pentru divizionarele C băcăuane în prima etapă a returului. Vineri, Aerostar s-a impus cu 3-1 pe teren propriu, în fața Sportului Chișcani, în timp ce sâmbătă, Sport Club a cedat acasă, cu 0-1 întâlnirea cu Avântul Valea Mărului. Aerostar- Sportul Chișcani 3-1 (0-0). Victoria Aerostarului s-a „copt” greu, în ciuda numeroaselor ocazii de gol create încă din start. În min. 8, portarul oaspeților, Tudor, a respins penalty-ul executat de Mihăeș, pentru ca cinci minute mai târziu, Ignea să reia cu capul peste transversală din poziție ideală. Ulterior, Chișcaniul a echilibrat raportul de forțe, însă cele mai mari situații de a marca le-au avut tot gazdele, prin Chirilă în min. 38 și ’67. Tabela a fost deblocată în min. ’78, în urma unei faze fixe, Artenie finalizând printr-un șut cu piciorul stâng cornerul bătut bine de Strat. La acest scor, spațiile s-au lărgit, iar golurile au început să curgă. Și într-o poartă, și în cealaltă. În min. 84, Ignea a înscris din pasa lui Chirilă, perntru ca acesta din urmă să apară și în rol de finalizator, trei minute mai târziu, când a reluat cu capul în plasă centrarea lui Sahru. Cu un minut înainte de final, Techiu a redus din diferență, stabilind scorul final: 3-1. Aerostar: Albescu- Gheorghiu (’90 +3 Antim), Dima, Mihăeș, Oanea- Honea, Strat (90 C. Ardei),- Sahru, Chirilă, Artenie- Ignea (’88 S. Ichim). SC Bacău- Avântul Valea Mărului 0-1 (0-0). Cunoașteți proverbul „la omul sărac nici boii nu trag”? Se potrivește de minune Sport Clubului. Cu un lot în descompunere, cu o linie de clasament afectată serios de numeroasele depunctari și cu o situație financiară deloc roză, Sport Club întâmpină probleme și pe teren, nu doar în afara lui. Astfel, băcăuanii au început returul cu stângul. Pierzând pe teren propriu cu 1-0 în față unei echipe, Avântul Valea Mărului, pe care o surclasase cu 5-1 în deplasarea din tur. Întuneric și Compania au controlat jocul de sâmbătă, de pe „Letea”, însă de marcat, au făcut-o oaspeții. Și pentru ca tacâmul să fie complet, unicul gol al confruntării a fost, de fapt, un …autogol, Șt. Pavel trimițându-și balonul în proprie poartă în min. 72. Pentru Sport Club urmează o deplasare la o altă codașă a Seriei I, AFC Odorhei, deplasare care va fi precedată însă de câteva „meciuri” la Comisia de Discilplină a FRF, unde, miercuri, 8 martie, clubul condus de Păuceanu apare ca debitor în dosarele deschise de fostul jucător al SC-ului, Alex Giurgiu și de CSM Pașcani și care au ca obiect „executarea drepturilor financiare”. Vremuri grele… SC Bacău: Hăisan- Vl. Mocanu, Neagu, Lozneanu, Dobârceanu- Flencea, Pavel, Întuneric, Vântu- B. Lupu, Boghian. Au mai jucat: Ciubotaru, Diaconu, Tătaru și Dediu. Rezultatele etapei a 16-a: Olimpia Râmnicu-Sărat- CSM Pașcani 2-1, Știința Miroslava- AFC Hărman 3-3, Atletico Vaslui- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1, CSM Roman- AFC Odorheiu- Secuiesc 1-1, SC Bacău- Avântul Valea Mărului 0-1, Aerostar Bacău- Sportul Chișcani 3-1, Sporting Liești- Olimpic Cetate Râșnov 0-1. Clasament 1. AFK Csikszereda 15 11 3 1 32-8 36p.

2. AFC Hărman 15 9 4 2 33-12 31p.

3. Atletico Vaslui 15 9 2 4 35-15 29p.

4. Știința Miroslava 15 9 2 4 31-20 29p.

5. Olimpia R. Sărat 15 8 2 5 23-16 26p.

6. CSM Roman 15 8 2 5 26-24 26p.

7. Aerostar Bacău 15 7 4 4 25-16 25p.

8. Sporting Liești 15 7 2 6 19-16 23p.

9. Metalosport Gl. 14 5 3 6 13-19 18p.

10. Av. V. Mărului 15 5 1 9 23-42 16p.

11. Olimpic Rășnov 15 4 3 8 15-20 15p.

12. CSM Pașcani 15 3 1 11 20-39 10p.

13. AFC Odorhei 15 2 3 10 14-40 9p.

14. Sportul Chișcani 15 2 2 11 10-30 8p.

15. SC Bacău 15 4 4 7 26-28 -28p.

Programul etapei viitoare (10-11 martie): CSM Pașcani- Știința Miroslava, AFC Hărman- Atletico Vaslui, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- CSM Roman, AFC Odorheiu Secuiesc- SC Bacău, Metalosport Galați- Aerostar, Sportul Chișcani- Sporting Liești, Olimpic Cetate Râșnov- Olimpia Rm. Sărat. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.