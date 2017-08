În perioada 19 – 30 august, la Domeniul George Enescu-Rosetti-Tescanu, sub egida Întâlnirilor Internaţionale Muzicale ”Georges Enesco”, Asociaţia “Noesis- Enesco Artă şi Cultură”, în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu”, Societatea Muzicală Franceză „Georges Enesco” organizează cea de‐a treia ediţie a Cursurilor de măiestrie de artă vocală. Manifestarea este susţinută financiar de Consiliul Judeţean Bacău, care între altele a acordat două premii-burse la doi tineri interpreţi, una pentru fiecare Master Class. Între 13 şi 19 august Master Classul este susţinut de mezzo‐soprana Viorica Cortez şi pianista Alina Pavalache, cursurile fiind dedicate muzicii vocale universale, de la baroc la contemporani. Concertul de închidere va avea loc în data de 19 august, la ora17.30, ziua nașterii lui George Enescu, în semn de ales omagiu adus marelui nostru compozitor. Din 20 în 27 august, Master Classul va fi susținut de soprana Leontina Văduva, pianista Alina Pavalache și regizorul de operă Anda Tăbăcaru-Hogea, cursurile sunt dedicate muzicii franceze și muzicii enesciene. Concertul – Spectacol de închidere va avea loc pe 27 august ora 17.30.

În ziua de 30 august, ora 17.30, în partenariat cu Filarmonica "Mihail Jora" din Bacău, în cadrul Festivalului "Orfeul Moldav" va avea loc un Recital Extraordinar Muzical­Literar susţinut de Leontina Văduva, Alina Pavalache şi Sever Voinescu, după care va avea loc vernisajul expoziţiei pictorului Mihai Sârbulescu.

