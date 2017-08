Cursele Bacău – Milano – Bergamo și Bacău Luton (Londra) de azi-dimineață au revenit pe Aeroportul Bacău pentru inspecții tehnice. Conform unui comunicat al Aeroportului Internațional „George Enescu”, zborul companiei Blue Air Bacau-Milano Bergamo de astazi a decolat la ora 07:09 local, avand la bord 131 pasgeri. Aeronava companei Blue Air s-a intors la Bacau, aterizand la ora 08:15 Pasagerii au fost debarcati in siguranta din aeronava si au fost transferati in terminalul Aeroportului Bacau. Dupa interventia echipei tehnice a companiei Blue Air, pasagerii au fost imbarcati in aceeasi aeronava. La ora 10.00 aceasta a decolat catre Milano Bergamo Si echipajul de pe cursa de Luton Londra a anuntat o defectiune. Pilotii au decis sa readuca avionul la sol pentru o inspectie tehnica. Pasagerii din aeronava au fost transportati in siguranta in terminalul aeroportului. 0 SHARES Share Tweet

