Educatie "Cunoaște și protejează patrimoniul cultural național!" de Desteptarea Inspectoratul Județean de Poliție Bacău și Fundația Collegium XXI au desfășurat activități în parteneriat, în cadrul proiectului "CUNOAȘTE ȘI PROTEJEAZĂ PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL!". La data de 02 martie a.c., polițiști din cadrul I.P.J. Bacău – Serviciul de Investigații Criminale și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității au fost prezenți la Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare" din municipiul Bacău, cu ocazia derulării Programului școlar : "Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!". Liceenii prezenți la activitate au primit informații privind tezaurul cultural national, patrimoniul cultural național, drepturile și obligațiile care le revin în ceea ce privește pretejarea acestuia. Informațiile prezentate au fost susținute de imagini semnificative, respectiv bunuri culturale mobile recuperate de Poliția Română, monumente istorice de importanță națională de pe teritoriul României și din județul Bacău și monumente istorice incluse în patrimoniul UNESCO. Cadrele didactice și elevii prezenți la activitate au fost recompensați cu diplome de participare și cadouri din partea Fundației Collegium XXI. De asemenea, reprezentanții Colegiului Național Pedagogic "Ștefan cel Mare" au primit un album cu imagini ale bunurilor din patrimoniul național recuperate de polițiști din întreaga țară. Proiectul educațional "Cunoaște și protejează patrimoniul cultural național!"inițiat de Fundația Collegium XXI și organizat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române se derulează la nivel național și are ca obiectiv major educarea tinerilor participanți în spiritul cunoașterii și protejării valorilor care fac parte din patrimoniul cultural național și universal.

