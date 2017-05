Contrasens Cum se poate reinventa apa caldă de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De săptămâni bune, în Bacău se practică jocul de-a apa caldă: vine, nu vine, uite că deja a venit și nu mai este. Lumea e nemulțumită și are dreptate să fie: a venit căldura, omul transpiră mai ușor și are nevoie să facă un dus. Dar n-are cum pentru că nu e apa caldă. Și de ce nu este apa caldă? Ei, bine, aici părerile sunt împărțite. Unii spun că nu este pentru că primarul dă cu ranga-n țevi și le sparge. Că nu vrea să fie apa caldă în oraș. Alții spun că de vina sunt extratereștrii, unii dau vina pe încălzirea globală care topește ghețării iar alrii dau în bobi și rezultaul e nula-na-nula, după cum se auzea la televizor, de la bulgari. Evident, fac mișto. Nu e apă caldă pentru că se sparg țevile care sunt vechi și nu mai fac față. Ca și în cazul problemei apei reci, degeaba dăm vina pe actuala administrație care pur și simplu nu are cum să rezolve o situație care a fost lăsată nerezolvată ani de zile. Da, e ușor să spui că primarul nu face și nu drege, dar, ia să vedem: ce ar trebui să facă? S-a început în timpul administrației trecute înlocuirea rețelelor secundare. S-au băgat o mulțime de bani în afacerea asta și rezultatul este nul câtă vreme nu se schimbă și rețelele primare, conductele cele mari, adică. Asta înseamnă alți bani, și alți 2-3 ani de așteptare. Dar se merită? Merită să se cheltuiască atâta amar de bănet pentru încălzirea apartamentelor și furnizarea apei calde pentru mai puțin de un sfert din cetățeni? Nu ar fi fost mai bine că CET/Thermoenergy să fie desființat și cu banii care au fost aruncați pe funcționarea acestui colos și pe întreținerea instalațiilor să se fi cumpărat centrale de apartament pentru cei care încă nu și-au pus? Eventual, cetățenii să plătească în rate aceste centrale? E un vis nebunesc, recunosc. dar ar fi fost o rezolvare elegantă a problemei. Fiecare ar fi plătit cât ar fi consumat. N-ar mai fi fost nevoie de lucrări pentru distribuția pe orizontală. N-ar mai fi fost înlocuite conducte cu milioane de euro. Nici nu s-ar mai fi știut de avarii, de lipsa apei calde sau a căldurii. Veșnicele dispute de la asociațiile de proprietari ar fi rămas o amintire. Dar ce vacă de muls s-ar fi pierdut pentru politicienii locali! 0 SHARES Share Tweet

