Procesul de obținere a permisului auto implică parcurgerea cursurilor organizate de o școală de șoferi, completarea unor chestionare auto, parcurgerea unor trasee și în plus, multă seriozitate. Bineințeles că persoana care își dorește permis auto trebuie să stăpânească bine Codul Rutier (acesta) pentru a putea să răspundă corect la întrebările din chestionare și pentru a se descurca pe traseu. Pe de altă parte, obținerea unui permis de conducere implică și asumarea responsabilității de a fi vigilent și atent în trafic. Una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă șoferii începători în trafic este dată de starea vremii. Vremea în București sau oriunde în țară poate influența în mod negativ traficul. Spre exemplu, acum că toamna a venit, vremea poate fi foarte ploioasă, iar șoferul începator trebuie să se adapteze condițiilor de conducere pe vreme ploioasă, caracterizate de vizibilitate slăbită, pierderea aderenței, acvaplanare s.a.m.d. În momentul în care plouă, riscurile accidentelor pe șosea sunt mai mari. Prin urmare, adaptarea conducerii mașinii în situația în care plouă este de o importanță capitală! Unele cercetări arată că pe vreme ploioasă se dublează riscul de accidente auto. De astfel, orice conducător auto ar trebui să știe care sunt condițiile rutiere înainte de a pleca la drum și să achiziționeze echipament necesar evitării unor reale dezastre — iarna, spre exemplu, nu trebuie să lipseasca anvelopele de zăpadă și lanțurile. Pentru aprofundarea cunoștințelor, sunt recomandate efectuarea periodică a unor chestionare auto. Probleme frecvente pe vreme ploioasă 1. Aderenta anvelopei este redusa La contactul cu șoseaua umedă, pierderea aderenței crește considerabil și pot să apară fenomene de acvaplanare. 2. Carosabilul este alunecos Pericolul acvaplanarii și al accidentelor este mai mare în zonele cu trafic în care există copaci, mai ales atunci când se virează, deoarece apa și frunzele în amestec fac ca șoseaua să fie și mai alunecoasă. 3. Vizibilitatea este redusa Conducerea pe vreme ploioasă reduce vizibilitatea altor vehicule și, de asemenea, reduce percepția distanțelor dintre vehicule. 4. Acvaplanarea Acvaplanarea reprezintă un pericol invizibil, dar real. Automobilul pierde contactul cu suprafața drumului, ceea ce poate duce la pierderea controlului asupra autovehiculului. Pentru evitarea pericolelor cauzate de acvaplanare conducătorul auto trebuie să reducă viteza, iar anvelopele trebuie să fie în stare bună și bine umflate. Sfaturi de care trebuie să se țină cont când se conduce pe vreme ploioasă Nu doar șoferii începători ci și cei cu experiență la volan trebuie să fie prudenți și să țină cont de aderența redusă a anvelopelor și vizibilitatea, de asemenea, redusă. Pentru o mai mare siguranță, este necesar să se reducă viteza, să se mărească distanța de siguranță față de vehiculul din față și să se folosească luminile de întâlnire. Limitele de viteza trebuie să fie reduse la condițiile meteorologice nefavorabile (ploaie, furtuni, zăpadă etc.) Ștergătoarele de parbriz sunt un element esențial în cazurile în care plouă sau ninge. Acestea ar trebui să fie înlocuite o dată pe an, toamna. Soarele, vremea rece și înghețurile din timpul iernii pot deteriora lamelele ștergătoarelor de parbriz. De asemenea, starea anvelopelor este esențială: anvelopele uzate duc la pierderea aderenței și promovează acvaplanarea și deraparea. Gradul de uzură al anvelopelor și presiunea în anvelope sunt aspecte ce trebuie verificate zilnic. Nu în ultimul rând, eficiența luminilor trebuie să fie ireproșabilă pentru a asigura o vizibilitate bună pe drum și pentru ca automobilul să fie bine văzut de alți participanți la trafic. Farurile trebuie să fie curatate în mod regulat, un simplu strat de praf poate reduce la jumătate eficiența luminilor.

