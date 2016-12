Top Story Cum poate terapia cu impulsuri magnetice să extragă fără durere banii din buzunarele bătrânilor creduli de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Am nevoie de un sfat urgent! Mama tocmai s-a întors de la o prezentare la care a fost convinsă, nu pot să-mi imaginez cum, să semneze un contract prin care comanda nu știu ce saltea magnetică de 7.000 RON. Fusese invitată la telefon pentru un set de analize medicale gratuite. N-am înțeles mare lucru din ce-mi povestește, are 74 ani și e destul de surescitată acum că a înțeles ce-a făcut. Oricum, analize n-au fost, i s-a măsurat nivelul de oxygen (n-am înțeles cum) înainte și după ce-a stat 10 min pe acea «saltea». După care a stat 3 ore la o prezentare în care i s-a vorbit despre beneficii, reduceri peste reduceri, de la nu știu câte sute de milioane vechi s-a ajuns la chilipirul de «numai» 7.000 RON (pensia ei pe 6 luni!!!!).” Astfel de sesizări disperate circulă pe internet de ani buni, unele au ajuns la instituții de control, s-au dat amenzi, dar bătrânii continuă să fie victimele unor escrocherii de proporții. Terapii inovatoare, în loc de medicamente Numeroase firme străine și-au deschis filiale în toată țara, iar scopul lor aparent este acela de a alina suferințele bătrânilor cu fel de fel de „dispozitive medicale” miraculoase. În realitate, distribuitorii vând, la prețuri exagerat de mari, produse a căror eficiență nu a fost documentată prin studii. Mai grav este că victimelor – bătrâni bolnavi și vulnerabili – li se promit alternative la medicația prescrisă pentru afecțiuni cronice. Astfel, printr-o strategie bine pusă la punct și o putere de convingere incredibilă, oamenii ajung să împrumute sume mult peste veniturile lunare sau să achiziționeze în rate dispozitivele costisitoare. Datele publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor arată că, în 2014 și 2015, reclamațiile legate de salteaua magnetică pulsatilă au fost în top. Distribuitorii nu s-au lăsat intimidați de controale și plângeri, iar escrocheria a continuat și în 2016. Totul începe cu un apel telefonic când ți se spune pe nume, semn că ai fost ales dintr-o listă lungă de potențiali beneficiari (exclusiv bătrâni). Ești invitat la o prezentare, care are loc într-un spațiu închiriat din cadrul unui hotel, și, în cele mai multe cazuri, ești ademenit cu un set de investigații gratuite. La prezentare participă în jur de 15 – 20 de persoane, dar numai pe bază de invitație. „Privilegiații” sunt bombardați, timp de 3-4 ore, cu informații despre terapii inovatoare care îi vor scăpa de dureri și de cheltuielile pentru medicamente. Organizatorii întâlnirii aduc tot felul de argumente pentru a-i convinge pe bătrâni să cumpere pe loc produsul, oferindu-le și varianta încheierii unui contract cu plata în rate. „Au speriat-o că fără acel dispozitiv o să ajungă să i se taie piciorul” „Trebuie precizat că reprezentanții acestor firme au o abilitate incredibilă de a-i convinge și a-i păcăli pe oameni. Pornind de la apelul telefonic când ți se spune pe nume, până la modul în care se desfășoară întâlnirea. Practic, se folosesc de bolile și vulnerabilitatea bătrânilor pentru a-i păcăli să cumpere o saltea magnetică, fără să aibă aviz sanitar pentru produse și fără să fie specialiști”, arată Doina Sîrghie, expert Avocatul Poporului Bacău, instituție care a primit o astfel de reclamație de la o bătrână. „În cazul acesta, a fost vorba de o firmă din Odorheiu Secuiesc, cu filiale în toată țara. Întâlnirea s-a programat telefonic și a avut loc într-un spațiu închiriat de la Decebal. Vreo 15 bătrâni au participat. Doamna care ne-a sesizat a povestit că a fost întinsă pe saltea și întrebată despre afecțiunile de care suferă. Ea a spus că are varice. Și ca să o convingă să cumpere salteaua, au speriat-o că fără acel dispozitiv o să ajungă să i se taie piciorul. A făcut contract de vânzare-cumpărare, cu plata în rate, cu avans de 2.000 de lei, pentru o saltea care costa circa 6.000 de lei. Cu o pensie de 1.200 lei, bătrâna trebuia să plătească o rată lunară de 848 lei.”, atrage atenția reprezentantul Avocatului Poporului. În termen de 14 zile puteți renunța la contract Norocul bătrânei păcălite a fost că a povestit, la timp, copiilor ei despre această achiziție. Ajunsă acasă, a realizat la ce efort financiar s-a angajat și a cerut ajutor. Pentru că se afla în termenul de 14 zile în care avea dreptul să renunțe la contract, a notificat firma și i s-a returnat avansul. „Conform art. 9 din OUG 34/2014 care reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract încheiat la distanță sau înafara spațiilor comerciale. În situația în care realizați că ați fost păcălit de o astfel de firmă, în termen de 14 zile puteți face o notificare către firma respectivă prin care să vă exprimați opțiunea de renunțare la contract. În același termen, trebuie restituit produsul prin poștă sau curierat, toate cu confirmare de primire. În situația în care firma refuză să vă restituie banii, trebuie să vă adresați Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor. Atragem atenția oamenilor să nu se mai lase păcăliți, să meargă la medic sau măcar să se consulte cu cineva din familie înainte de a cumpăra astfel de produse”, mai precizează Doina Sîrghie. Salteaua magnetică, prezentată ca fiind produs NASA Comisarul șef adjunct al CJPC Bacău, Alin George Năstasă, confirmă că pe adresa instituției au ajuns, și anul trecut, dar și în acest an, sesizări similare: „CJPC Bacău, în colaborare cu Secția 2 Poliție Bacău, în urma unei sesizări a efectuat un control inopinat în data de 07.12.2015 într-o locație ambulantă închiriată de către societatea International M. Serendipity pentru prezentarea și vânzarea de aparatura «medicală» fiind aplicate două sancțiuni: o amendă în valoare de 10.000 lei, pentru folosirea unor practici incorecte față de grupuri de persoane în vârstă prin omiterea informării consumatorului mediu privind intenția reală de comercializare a produselor prezentate – dispozitiv de magneto-terapie tip ELIXOR PROFESSIONAL, aparat de purificare aer, aparat de măsurare câmp magnetic, aparat de măsurare a pulsului, și o amendă în valoare de 2.000 lei, pentru neprezentarea unui regulament sau alt document autentificat de un notar public în baza căruia să se desfășoare Loteria publicitară organizată de operatorul economic cu ocazia prezentării produselor enumerate mai sus.” Și în acest an, au fost înregistrate plângeri împotriva unor firme de acest tip însă acestea au fost redirecționate către comisariatele unde operatorii economici își au sediul social. Una din reclamații este împotriva unei firme din Arad care a făcut o prezentare la Onești despre salteaua magnetică. În reclamă, aceasta era prezentată ca fiind produs NASA. Oamenii care au cumpărat dispozitivul-minune s-au plâns ulterior că nu au fost informați despre contraindicații. O persoană a acuzat chiar că s-a simțit rău după folosire. „Sfătuim consumatorii, în primul rând, să nu dea curs acestor invitații, iar dacă se hotărăsc să o facă, să fie foarte atenți și să nu se lase păcăliți de reprezentanții acestor societăți prin prezentările acestor produse care nu au nimic special față de alte produse similare de pe piață. Trebuie să știm că, fiind vorba de o vânzare înafara unui spațiu comercial, eventualii cumpărători au dreptul de a returna produsul în termen de 14 zile, iar din momentul în care produsul a fost returnat, operatorul economic este obligat să returneze contravaloarea în termen de 14 zile. În cazul în care întâmpinați dificultăți, este recomandat să vă adresați urgent Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului”, atenționează Alin George Năstasă. Cum sunt convinși bătrânii să scoată banii „Conștientă că prețul dispozitivului le-ar putea da amețeli pensionarilor, gazda pregătește terenul: «În momentul în care voi spune prețul, vor fi două tipuri de reacții: unii vor face ochii mari, ceilalți vor rămâne pe gânduri, meditând. Știți care este diferența dintre aceste două categorii? Unii au trecut printr-o tragedie, ceilalți n-au avut parte niciodată de tragedie. Nu știu de ce așteptăm să se întâmple tragedii ca să luăm măsuri.» Salteaua costă doar 17.200 de lei. «Acești bani îi aveți cu toții. Unde? Unii i-ați lăsat la fabrica de medicamente, alții în termopane sau la fabrica de țigări. La nunți, botezuri. (…) 17.200 reprezintă granița dintre a rămâne bolnav și a vă însănătoși.»” „Aceste firme nu fac decât să profite de bătrâni bolnavi și disperați și să-i îndatoreze peste putință. Își aleg bătrânii ca grup țintă tocmai pentru că au mai multe șanse să-i păcălească.”

