Cum erau determinați tinerii băcăuani să se drogheze de Catalina Chifu - O substanţă nouă cu efecte psihoactive, folosită pentru fabricarea etnobotanicelor, a intrat recent pe „piaţa" băcăuană. Substanţa se vinde pe internet cu menţiunea că NU este pentru consum uman. Parcul de lângă Club 60+ era unul din locurile preferate de traficanţi pentru distribuţia etnobotanicelor. O reţea cu 25 de traficanţi a fost anihilată, anul trecut, de către procurorii DIICOT. Majoritatea sunt tineri, la fel ca şi consumatorii care le cumpărau produsele, unii de 2-3 ori pe săptămână, alţii de 4-5 ori pe zi. A.A., zis „Pletosu", este cel care a constituit, în 2016, împreună cu alţi inculpaţi, un grup infracţional organizat, spun procurorii, „şi a cumpărat, prin comandă de pe anumite site-uri pe internet, fabricat, ambalat, distribuit şi pus în vânzare, atât direct, cât şi prin intermediul altor persoane coordonate de acesta, produse susceptibile de a avea efecte psihoactive către diferiţi consumatori din judeţul Bacău". Reţeaua, mai explică anchetatorii, era structurată pe mai multe paliere – A.A. era cel care cumpăra produse cu efecte psihoactive, sub formă de praf, din care fabrica artizanal etnobotanice, dizolvând respectiva substanţă cu alcool etilic şi amestecând-o cu plante de ceai. Produsele erau ascunse într-un apartament închiriat din Constanţa, unde locuiau mama şi sora lui A.A. Acolo erau porţionate şi ambalate în plicuri, după care erau transportate în locuinţe din Bacău şi distribuite dealer-ilor sau direct consumatorilor. Substanţă nouă cu efecte psihoactive „Pletosu" a declarat în faţa anchetatorilor că, pe la sfârşitul lui 2015, a căutat pe diferite site-uri canabinoizi sintetici şi a găsit un site unde se vindea o substanţă nouă cu efecte psihoactive despre care se menţiona că NU este pentru consum uman. Costa 15 lire gramul. Mai întâi a comandat 3 grame de substanţă, apoi 25 de grame, ajungând în scurt timp la comenzi de 250 de grame. Substanţele i-au fost livrate prin poştă. Primele doze erau gratuite pentru clienţii noi Numai în municipiul Bacău, au fost identificaţi până în prezent mai mult de 100 de consumatori aprovizionaţi de această reţea, la preţuri de 10-20 lei/plicul. Primele doze, au povestit ei, erau gratuite pentru clienţii noi. Dacă erau indecişi, „oferta" se întindea chiar pe trei-patru zile sau le erau date produse pe datorie. În medie, consumatorii cumpărau de două ori pe săptămână, câte 2 plicuri, dar au fost tineri care au ajuns să consume 4 plicuri/zi sau chiar 10-15 doze. Practic, un calcul simplu arată că un consumator cheltuia săptâmânal 250 – 700 de lei. Conform procurorilor, numai „Pletosu" a câştigat, în doar opt luni, 32.880 lei, din vânzarea etnobotanicelor. Distribuţia se făcea în Parcul Nord, zona Stadionului – Cascada, diferite cafenele şi cluburi, în parcul de lângă Club 60+ şi lângă blocul „Pensionarilor" de pe Aleea Parcului. A.A. a fost acuzat şi de spălare de bani, după ce anchetatorii au descoperit că sumele obţinute din vânzarea de etnobotanice erau depuse în conturile mamei, deschise la diferite bănci. Şi dealerii aveau dispoziţie să depună banii tot în conturile mamei lui „Pletosu". Acuzaţiile nu se opresc aici pentru unii membri ai grupării. A.A. şi M.I.C. au cumpărat, pentru consum propriu, spun ei, droguri de risc (cannabis), iar în locuinţa lui C.A. au fost descoperite echipamente software folosite pentru falsificarea instrumentelor de plată. Dosarul se judecă la Tribunalul Bacău şi a avut luna trecută primul termen pe fond. (Cătălina Chifu) Puţini consumatori ajung la spital La Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău au fost înregistraţi, anul trecut, 26 de consumatori de alcool şi droguri, care au ajuns la Urgenţe şi apoi în secţia de Psihiatrie pentru tratament, iar în 2015 au fost 24 de pacienţi. Oficialii unităţii medicale spun că acestea sunt doar cazurile declarate sau care sunt incluse în statisticile lor după ce o persoană adună cinci – şase prezentări la spital cu aceleaşi simptome. „Dintre pacienţii înregistraţi în 2016, 21 aveau vârste cuprinse între 15 şi 24 ani şi 5 între 25 – 34 ani, iar în 2015, 8 au fost din grupa de vârstă 15 – 24 ani şi 16 din grupa de vârstă 25 – 34 ani, toţi fiind bărbaţi", a declarat Mirela Romaneţ, purtător de cuvânt la SJU Bacău. Secţia de Psihiatrie Bacău are 60 de paturi şi anual sunt internaţi aici peste 3.000 de bolnavi. (G.P.)

