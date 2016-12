Cum au votat bacauanii: PSD Bacau, mult peste media nationala

Numaratoarea paralela efectuata de social-democrati arata, la ora 23.15, ca PSD Bacau a obtinut rezultate care situeaza organizatia judeteana peste media pe tara. La Camera Deputatilor, pentru care erau cuantificate buletinele a 101 sectii de votare din cele 634 din judet, procentele erau urmatoarele: PSD – 52,66 la suta, PNL – 16,64 la suta, ALDE – 7,72 la suta, USR – 4,69 la suta, PMP – 4,49 la suta. La Senat, dupa numararea buletinelor de vot din 116 sectii, rezultatul era urmatorul: PSD – 53,13 la suta, PNL – 16,41 la suta, ALDE – 8,41 la suta, USR – 5,03 la suta, iar PMP – 4,75 la suta. Rezultatele finale vor fi cunoscute si comunicate luni, 12 decembrie. 0 SHARES Share Tweet

