Cum a devenit Bacaul oras european al sportului: corespondenta de la Bruxelles

Bacaul iese in lume. In lumea buna. Dupa ce duminica a câstigat titlul de Capitala a Tineretului din România, miercuri seara, municipiul nostru a primit o noua distinctie.

De data aceasta, una cu rezonanta internationala: Oras European al Sportului in 2017. Titulatura, acordata de European Capitals and Cities Of Sport Federation (ACES) miercuri, in cadrul Galei Premiilor desfasurate la Palatul Parlamentului de la Bruxelles, plaseaza Bacaul in galeria a 15 orase continentale din care mai fac parte Aosta, Banska Bystrica, Bristol, Cagliari, La Chaux de Fonds, Gondomar, Jurmala, Noordwijk (o localitate care se remarca prin faptul ca nu mai putin de 88 la suta din populatia sa practica in mod constant sportul), Mollet del Valles, Olomouc, Ostende, Pesaro, Stara Zagora si Vicenza.

Inceputa cu un citat din Nelson Mandela, „Sportul are puterea de a schimba lumea”, ceremonia din capitala Belgiei a continuat cu discursul presedintelui ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, cel care a dat unda verde Bacaului spre obtinerea acestui titlu dupa vizita facuta in orasul nostru la inceputul lunii noiembrie. „Timp de doua ore, cât dureaza aceasta Gala, sportul ne uneste in intentia noastra de a construi o Europa mai sanatoasa. Vorbim de sport, vazut ca un factor de sanatate, bunastare si integrare. Misiunea noastra este de a premia orasele care sunt exemple din acest punct de vedere. Distinctia oferita de noi reprezinta si un motiv de mândrie, dar mai ales o obligatie”, a punctat Lupattelli.

Inainte de a se trece la desemnarea Oraselor Europene ale Sportului, ceremonia a avut in centrul atentiei noua Capitala Europeana a Sportului: Marsilia. Venita la Bruxelles cu artileria grea (fosti campioni mondiali de natatie, judo sau atletism), metropola de pe malul Mediteranei, care candideaza la gazduirea Jocurilor Olimpice din 2024 a facut o demonstratie de forta inclusiv din punct de vedere al marketingului.

La orele 18.16, delegatia Bacaului condusa de primarul Cosmin Necula si avându-i in componenta, printre altii, pe consilierul local Adrian Gavriliu, directorul DJTS, Georgel Cojocaru, presedintele AJF Cristi Sava sau directorul LPS Dragos Furdu a prezentat in fata asistentei din sala „Alcide de Gasperi” steagul personalizat cu titulatura de Oras European al Sportului.

Daca predecesorii au vorbit fie in engleza (putini), fie in limba materna (majoritatea), primarul Bacaului s-a adresat auditoriului mai intâi in româna si apoi in engleza.

„Vreau sa le transmit pe aceasta cale concetatenilor mei ca, prin obtinerea acestei distinctii orasul lor va deveni unul din orasele importante ale Europei. Totodata, sportul bacauan va constitui un exemplu pentru intreaga Românie. Vreau sa multumesc conducerii ACES Europe, dar si europarlamentarului Catalin Ivan, care ne-a sustinut in demersul nostru si pe care il astept anul viitor sa faca sport in Bacau 365 de zile.”

Chiar daca Bacaul este desemnat Oras European al Sportului in 2017, programele sportive vor fi demarate inca din luna decembrie. „Totul se va derula conform strategiei pe care o vor stabili oamenii de sport ai Bacaului”, a declarat pentru Desteptarea primarul Necula, amintind ca in cadrul Primariei se va crea un Departament pentru Tineret si Sport care va include si un serviciu dedicat sportului de masa.

„Din pacate, sportul de masa a fost neglijat total in ultimii ani de Primaria Bacau, aceasta componenta fiind in subsidiarul sportului de performanta. Or, sportul de performanta nu inseamna intotdeauna sanatate. Acest titlu primit din partea ACES Europe va obliga Consiliul Local si Primaria sa-si indrepte privirea spre sportul de masa si, implicit spre sanatatea bacauanilor”, a mai spus Cosmin Necula.

Miercuri pâna inspre amiaza a plouat aproape neincetat in Bruxelles. La ora la care delegatia bacauana s-a indreptat spre Parlamentul European, printre nori apareau si primele raze de soare. Soarele iesea dintre nori, iar Bacaul iesea in lume. In lumea buna.