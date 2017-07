Multimedia Culegători de trufe, amendați de jandarmi de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 1 of 5 La șfârșitul săptămanii trecute, în urma unor acțiuni specifice desfășurate în zonele împădurite din județul Bacău (localitățile Buhoci, Bibiresti, Horgești) au fost depistate și sancționate mai multe persoane întrucât acestea au recoltat 24 KG de trufe, fără a avea documente legale. Trufele sunt ciuperci comestibile clasa ascomycete din familia Tuberaceae, genul Tuber. Datorită dificultății în găsirea lor sunt numite și „diamantele pământului”, fiind foarte scumpe. Trufele se dezvoltă pe rădăcinile unor specii de arbori, cum ar fi: stejar, alun, pin, fag, dar și pe rădăcinile altor specii de arbori cu care formează, prin simbioză, organe specifice numite micorize. Căutarea de trufe se face cu ajutorul câinilor sau porcilor specializați. Trufele sunt considerate alimente de lux, fiind folosite numai la prepararea celor mai rafinate rețete, în cele mai extravagante restaurante. Pe site-urile de vânzări din România, prețul unui kilogram de trufe variază între 50 și 100 de euro, dar sunt unele specii, cum ar fi Trufa magnaților, al căror preț atinge 1.000 de lei kilogramul. Desigur, pentru trufele vândute în străinătate, prețul poate fi mai mare. 183 SHARES Share Tweet

