S-ar putea ca titlul să vă ducă cu gândul la diverse și ciudate întâmplări, iar băcăuanii să se împartă în cel puțin două tabere: cei care iubesc bietele patrupede și cei care sunt total împotriva lor. Povestea practic pleacă de la faptul că în ultima perioadă, la redacția Deșteptarea, au venit tot mai multe plângeri cum că sunt din ce în ce mai mulți maidanezi în oraș, mai mult decât atât, prezența câinilor fiind semnalată și în centrul orașului. În această situație, cea mai bună explicație și chiar mai mult am obținut de la Dinu Păncescu, șeful Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân a municipiului Bacău. „Nu știu ce înseamnă zonă centrală în această situație, dar eu nu cred că sunt câini acolo. E adevărat că patrupedele mai rătăcesc și e posibil să tranziteze această zonă. În rest, dacă este vreun câine la un bloc, acel animal este asumat de locuitorii de acolo”, ne explică Dinu Păncescu, precizând că în aceste situații se nasc conflicte între cei care iubesc și cei care nu iubesc animalele. Șeful Serviciului de gestionare a câinilor comunitari ne-a oferit și alte informații privitoare la zonele sensibile din acest punct de vedere, subliniind zona Insulei de Agrement, unde câinii s-au aciuat în stufăriș, de unde ies să fie hrăniți de către persoane vârstnice. Odată ascunși în stufăriș, misiunea celor care capturează câinii maidanezi devine practic imposibilă. Situații similare se întâlnesc și în zona Stadion-Parc Olimpic, unde au apărut niște câini de talie mare și care par foarte bine întreținuți. Maidanezi hrăniți bine sunt și în parcul Gherăiești. Pentru a înțelege mai bine procedeul de capturare cu tranchilizant, Dinu Păncescu ne-a explicat: „În momentul în care patrupedul este tranchilizat, el mai aleargă trei minute, timp suficient cât să se ascundă. Vă imaginați ce se întâmplă la Insulă când se bagă în stufăriș sau la Stadion când se bagă pe sub tribune, ruine și ce mai e pe acolo. Practic, misiunea devine imposibilă.” În același timp am primit și informații cu ce s-a mai realizat în ultima vreme la serviciul băcăuan care se ocupă de soarta maidanezilor. Astfel, pe partea de adăpost, s-a realizat schimbarea instalației electrice, veche de peste 30 de ani, și s-a reușit delimitarea sectoarelor cu padocuri. De curând s-a finalizat și lucrarea pentru alimentarea cu apă. Aceste investiții au fost susținute financiar de municipalitate iar lucrările au fost efectuate cu angajații municipiului Bacău. Cu sprijinul unor iubitori de animale din Franța și Germania s-au adus cuști noi pentru padocuri, iar hrana câinilor este asigurată în urma unor contracte cu unele firme locale, prin sponsorizare, de la buget fiind alocată doar suma de 19.000 de lei pe tot anul pentru hrană uscată. Pentru că în ultima perioadă tot mai mulți băcăuani pun la îndoială eficiența Serviciului de gestionare a câinilor comunitari, Dinu Păncescu ne-a prezentat câteva statistici: „Statisticile oficiale înregistrate la Direcția Sanitar Veterinară spun că în perioada 01.01.2017 – 01.08.2017, comparativ cu aceeași perioadă din 2016, am avut o creștere de 43,7% capturare. Ca să înțelegeți exact, noi am capturat 982 de câini, aici neintrând puii care nu pot fi crotaliați.” În momentul de față, în adăpostul municipiului Bacău sunt 3.060 de câini, iar cei responsabili de acest sector fac tot posibilul ca maidanezii să aibă condiții din cele mai bune și îi încurajează pe băcăuani să-i adopte. „În ideea de a promova adopțiile, am avut o colaborare cu o asociație de fotografi din Bacău care a venit cu propunerea ca trei căței să beneficieze de un catalog, un album de prezentare. Într-o primă fază, câinii au fost luați, spălați, cosmetizați de specialiști după care au fost duși în studio și fotografiați. În urma acestei acțiuni, dorim ca băcăuanii să vină și să adopte în continuare câini și să renunțe la această prejudecată că sunt câini de rasă comună. Dacă vom avea grijă de ei, vor arăta extrordinar, iar aceste suflete merită o viață mai bună”, a mai precizat Dinu Păncescu. 0 SHARES Share Tweet

