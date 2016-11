Cu ce sloganuri incearca partidele sa-si convinga alegatorii

Campania electorala debuteaza pe 11 noiembrie, dar partidele si-au ales deja mesajele prin care vor sa-i convinga pe alegatori. Pe de o parte, isi doresc ca acestea sa ramâna intiparite in memoria votantilor, pe de alta parte, sa ii determine sa le consulte programul electoral pentru a vedea ce proiecte de dezvoltare propun.

Sloganul PSD in aceasta campanie e un indemn: „Indrazneste sa crezi in România!” Unii dintre social-democrati vin cu argumente, altii se multumesc sa distribuie inregistrarile celor dintâi pe retelele de socializare. Sa credem in România, spun candidatii PSD Bacau, deoarece „are tineri destepti, implicati si foarte bine pregatiti”, pentru ca e tara „cea mai bogata in resurse minerale din Europa”, „are tineri frumosi si destepti”, „are si va mai avea stele, atât in sport cât si in alte domenii” si pentru ca aici se poate profesa cu succes. Sa credem in România condusa de PSD, sa credem in PSD este, de fapt, mesajul. Ar putea insemna si „Nu mai plecati in strainatate” voi, tineri specialisti, medici, cercetatori, IT-isti, energeticieni sau constructori, stati aici, noi vom lucra pentru voi si va va merge bine. Alegatorul de rând, ne-membru de partid, ar putea spune: „Bine, bine, eu am crezut si cred in România, dar România, adica Guvernul, politicienii, sefii de institutii, in fine, cei care iau decizii, nu au crezut in mine! Cât sa mai astept?”

Un slogan – deziderat

ALDE (Alianta Liberalilor si Democratilor), nascuta din fuzionarea Partidului Conservator (PC), condus de Daniel Constantin, si Partidul Liberal Reformator (PLR) al lui Calin Popescu Tariceanu, are un slogan foarte apropiat de cel al PSD: „Redam România românilor”. Diferenta e ca acest mesaj nu se adreseaza direct alegatorului. E o declaratie si, totodata, un deziderat la care cetateanul nu e facut partas, asadar, nu va fi responsabil de indeplinirea sau neindeplinirea dezideratului. „Datoria noastra este sa creem conditiile unei dezvoltari economice care sa permita tinerei generatii sa ramâna in tara”, afirma Calin Popescu Tariceanu, copresedintele ALDE.

Obiective, nu slogan

Si Alianta Noastra România (ANR), partidul lui Marian Munteanu, pe listele caruia vor candida si liderii PNTCD, ne aminteste ca suntem români si traim in România. Se pare ca ANR, cel putin deocamdata, nu are un slogan, nu a aparut nici pe site, nici in conferintele de presa, dar stim ca are sapte obiective, despre care Marian Munteanu a vorbit la lansari si la alte evenimente publice, cuvintele cheie fiind “capital românesc”, “pamânt românesc”, “tara crestina”, “natiune sanatoasa”.



O strategie de campanie

Partidul National Liberal (PNL) a stabilit acelasi slogan de campanie cu cel al PSD, „Indrazneste sa crezi in România”, gest considerat nefericit de unii adversari politici, dar care ar face parte dintr-o strategie bine pusa la punct, dupa cum a declarat ulterior Alina Gorghiu. „Nu este o coincidenta, este o strategie. Aratam ca poti avea incredere in România daca ea este guvernata de oameni cinstiti, nu de oameni condamnati penal”, a declarat presedintele PNL. In sustinerea afirmatiilor sale, a aparut si o banda pe fundal galben pe care scrie „condusa de oameni cinstiti”.

PNL face uz si de platforma România 100 lansata de premierul Dacian Ciolos, propunerea de prim-ministru a PNL.

Sustinere pentru acelasi premier

A doua similaritate in aceasta campanie electorala apare intre PNL si Uniunea Salvati România (USR), care se foloseste tot de numele Dacian Ciolos pentru a-si convinge alegatorii. Sloganul de campanie al USR este „Dacian Ciolos, in sfârsit ai cu cine”, si ilustreaza afisele tot cu premierul Ciolos. „Dacian Ciolos a venit cu o platforma, România 100, in care spune cum vrea sa guverneze in continuare. A spus ca asteapta sprijin de la partide pentru acest proiect si noi asta facem, i-l oferim, pentru ca programele noastre sunt compatibile si vrem sa colaboram”, a explicat Nicusor Dan.

O noua Românie

Partidul Noua Românie, care a depus liste de candidaturi pentru alegerile parlamentare si in Bacau are ca slogan „Impreuna construim o noua Românie”, facând apel si la faptul ca partidul este recent infiintat si isi propune, tocmai prin suflul nou, membrii care n-au mai facut parte din viata politica, sa aduca o schimbare reala in primul rând la nivel de mentalitate. Programul sau electoral cuprinde masuri pentru toate clasele sociale, reforme in administratia publica, Justitie, educatie.

Progres pentru tara

„Impreuna miscam România” este indemnul prin care Partidul Miscarea Populara ii cheama la vot pe alegatori pe 11 decembrie. Traian Basescu este pe toate afisele electorale alaturi de persoanele propuse ca sa devina deputati sau senatori din partea acestei formatiuni politice. Este limpede jocul de cuvinte din slogan, menit sa se intipareasca adânc in memoria celor vizati mai ales in ziua alegerilor.

Pentru judetul nostru, mesajul general este precedat de adresarea „Bacauani”, pentru ca cei care vad afisele, mesh-urile imense sa stie ca li se adreseaza.

Potrivit analistilor, sloganurile „nu apar datorita unei inspiratii”, ele fiind mai degraba rezultatul unui efort de cercetare al focus grupurilor. „Sloganurile sunt elemente obligatorii într-o campanie. Sloganul a contat însa cândva, fiind un fel de chintesenta a ideii de campanie. Acum sloganurile joaca un rol absolut marginal’, este de parere Cristian Pârvulescu (Asociatia Pro Democratia).

Andreea Gavrila

Silvia Patrascanu