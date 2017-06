Sport CSȘM merge la „zonă” de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter CSȘM Bacău s-a calificat la turneul zonal al Campionatului Național de juniori A1. Echipa antrenată de Gheorghe Penoff a acces la „zonă” după ce a trecut la etapa inter-județeană de ACS Luceafărul 2011 Iași. În meciul tur, disputat joi, la Iași, cele două echipe au încheiat la egalitate, 2-2, pentru ca în retul jucat sâmbătă, pe stadionul „Letea”, campioana Bacăului să se impună cu scorul de 3-1. Turneul zonal pe Moldova se va desfășura în perioada 16-19 iunie și ar putea fi găzduit de Bacău. Tragerea la sorți și stabilirea celor patru gazde ale turneelor zonale va a vea loc mâine, 13 iunie. 0 SHARES Share Tweet

