Sport CSȘM Bacău, șase din șase La turneul de la Moreni, echipa antrenată de Gabriel Armanu a luat locul 1, cu victorii pe linie de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Campioană a României în 2016, echipa de juniori 2 la handbal masculin a CSȘM Bacău are gânduri mari și în noul an. În vizor se află, firește, un nou titlu național. Iar la cum au stat lucrurile în cadrul turneului de pregătire desfășurat recent, la Moreni, este clar că băcăuanii sunt cotați cu prima șansă. La Moreni, echipa antrenată de Gabriel Armanu a ocupat locul 1, cu șase victorii din tot atâtea partide disputate. Merită subliniat faptul că la turneu au participat echipele clasate pe primele locuri în celelalte serii ale Campionatului Național pentru juniori 2: LPS Brăila (locul 1 Seria B), CSȘ Ploiești (locul 2 în Seria C), Viitorul Pitești (locul 3 n Seria D), CSȘ Craiova (locul 2 în Seria E) și CSȘ Sighișoara (locul 1 în Seria F). Totodată, băcăuanul Andrei Totoi a fost declarat cel mai bun pivot al turneului. Rezultatele echipei pregătite de Gabriel Armanu: CSȘM Bacău- LPS Brăila 38-21 (19-10). CSȘM: Bogdan Farcaș, Cosmin Cozma, Răzvan Brînduș- Răzvan Pușcuță (11 goluri), Dragoș Păscălin (6), Andrei Totoi (4), Eduard Iordachi (4), Alex Brezan (3), Cătălin Brăescu (3), Eduard Marcu (2), Răzvan Armanu (2), Marius Grădinaru (1), Ionuț Vamanu (1), Ștefan Gherasim (1). CSȘM Bacău- CSȘ Ploiești II 32-19 (18-9). CSȘM: Bogdan Farcaș, Cosmin Cozma, Răzvan Brînduș- Ionuț Vamanu (10 goluri), Andrei Totoi (6), Răzvan Pușcuță (5), Cătălin Brăescu (5), Ștefan Gherasim (3), Rareș Chiriac (1), Dragoș Păscălin (1), Marius Grădinaru (1). CSȘM Bacău- Viitorul Pitești 23-21 (7-11). CSȘM: Cosmin Cozma, Răzvan Brînduș, Bogdan Farcaș- Ștefan Gherasim (6 goluri), Ionuț Vamanu (6), Cătălin Brăescu (5), Andrei Totoi (4), Rareș Chiriac (1), Răzvan Pușcuță (1). CSȘM Bacău- CSȘ Craiova 24-20 (10-13). CSȘM: Cosmin Cozma, Răzvan Brînduș, Bogdan Farcaș- Răzvan Pușcuță (6 goluri), Ștefan Gherasim (6), Ionuț Vamanu (4), Cătălin Brăescu (3), Andrei Totoi (2), Dragoș Păscălin (2), Rareș Chiriac (1). CSȘM Bacău- CSȘ Sighișoara 30-27 (15-16). CSȘM: Cosmin Cozma, Răzvan Brînduș, Bogdan Farcaș- Cătălin Brăescu (13 goluri), Rareș Stănică (5), Eduard Iordachi (4), Andrei Totoi (3), Rareș Chiriac (2), Răzvan Pușcuță (2), Ștefan Gherasim (1). CSȘM Bacău- CSȘ Ploiești I 25-24 (11-9). CSȘM: Cosmin Cozma, Răzvan Brînduș, Bogdan Farcaș- Răzvan Pușcuță (6 goluri), Rareș Stănică (5), Eduard Iordachi (5), Andrei Totoi (3), Ștefan Gherasim (3), Dragoș Păscălin (1), Eduard Marcu (1), Ionuț Vamanu (1). Revenită de la Moreni, gruparea băcăuană va pleca la un nou turenu, de data aceasta la Turda, acolo unde în perioada 27-28 ianuarie va avea loc Cupa „Fulgilor de nea”. În 2016, CSȘM Bacău a câștigat Cupa „Fulgilor de nea”. În 2017? 6 SHARES Share Tweet Articolul precedent Băcăuanii, în prim-plan Articolul următor Asta e… Din colecția „puțintică istorie… nu strică”

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.