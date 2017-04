Sport CSȘM Bacău, argint în Luxemburg Handbal juniori/ „Youth Cup HBD” de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pentru al doilea an la rând, handbaliștii juniori 2 de la CSȘM Bacău au ajuns în finala turneului internațional „Youth Cup HBD”. Câștigătoare în 2016, echipa antrenată de Gabriel Armanu a pierdut finala actualei ediții, care a reunit, la Dudelange (Luxemburg), cu prilejul Sărbătorilor Pascale, 10 echipe din nouă țări europene. În grupă, CSȘM a câștigat toate cele patru meciuri: 17-10 (8-7) cu elvețienii de la SG Pilatus, 16-10 (7-6) cu francezii de la Limoges, 15-11 (10-2) cu Callant Tongeren (Belgia) și 23-14 (9-5) cu gruparea sârbă Lakovi BP. În semifinale, băcăuanii au trecut cu 18-11 (8-7) de gazdele de la Dudelange, pentru ca ultimul act al competiției să propună reeditarea finalei de anul trecut: CSȘM- HC Fivers Viena. De data aceasta, câștig de cauză au avut austriecii, cu 22-13. Pe lângă medalia de argint, CSȘM Bacău a revendicat și două distincții individuale, Andrei Totoi și Cătălin Brăescu fiind nominalizați în echipa turneului. În Luxemburg, băcăuanii au utilizat următorul lot: Andrei Cozma, Andrei Copos- portari; Andrei Totoi, Ștefan Gherasim, Ionuț Vamanu, Dragoș Păscălin, Răzvan Pușcuță, Eduard Iordachi, Cătălin Brăescu, Marius Grădinaru, Eduard Marcu, Răzvan Armanu, Rareș Chiriac și David Leocă. 0 SHARES Share Tweet

