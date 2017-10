După rezultatele excepționale pe care le-au obținut la „europenele” de juniori mici la lupte greco-romane din vara trecută, când Denis Mihai a devenit campion european, Vasile Cojoc vicecampion european iar Alin Dosoftei a obținut un bronz la acel eveniment, luptătorii pregătiți de prof. Ion Butucaru și prof. Sebi Diaconu au participat weekendul trecut, cu succes, la Campionatul Național de Juniori Mici la lupte greco-romane care s-a disputat la Suceava. La această ediție au concurat peste 300 de sportivi de la 100 de cluburi din țară, Bacăul fiind reprezentat de 9 sportivi cu dublă legitimare, la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) și Clubul Sportiv Știința Municipal (CSȘM), băcăuanii reușind să cucerească patru titluri de campion național prin Denis Mihai-42 kg, Alin Dosoftei-60 kg, Vasile Cojoc-66kg și Cosmin Margoș-72 kg, precum și două medalii din bronz obținute de Victor Anghel-32kg și Alexandru Răchițeau-42kg. În urma acestor rezultate CSS/CSSM a obținut și locul I în clasamentul pe cluburi. „Acest lot confirmă pentru a doua oară, după europene când am reușit o clasare deosebită, locul V pe națiuni. Aceste rezultate, împreună cu cele de la campionatul național demonstrează că în Bacău se lucrează cu seriozitate și implicare, lucru reflectat clar de reușitele noastre. După evoluția sportivilor noștri au venit antrenori de la cluburi mai mari și mai puternice să se intereseze de ei. Trebuie să mai spun că, împreună cu conducerile celor două cluburi la care sunt legitimați sportivii noștri, facem eforturi deosebite pentru ai păstra pe aceși sportivi în Bacău”, a declarat prof. Ion Butucaru, antrenorul secției lupte greco-romane de la CSȘ/CSȘM Bacău. „Secția lupte greco-romane de la clubul nostru are tradiție și continuitate și ne aduce rezultate cu care ne mândrim. Din păcate există și o problemă cu care ne confruntăm, și aici mă refer la viitorul acestor copii, care trebuie asigurat de către noi, cei din Bacău, ca să nu plece”, a susținut prof. Marius Căpușă, directorul Clubului Sportiv Școlar Bacău. 0 SHARES Share Tweet loading...

