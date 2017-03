Sport CSȘ Bacău și CSȘM Bacău iau startul în turneele semifinale 1 Handbal masculin/ Juniori 3 de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două dintre cele opt turnee semifinale 1 ale campionatului național de juniori 3 programate pentru acest sfârșit de săptămână (31 martie-2 aprilie) se vor desfășura în Bacău, la Sala ”Orizont”. CS Știința Municipal va găzdui Grupa III, acolo unde gruparea pregătită de Gabriel Armanu va juca vineri și sâmbătă, de la aceeași oră, 18.30, cu CSȘ 1 Constanța, respective LPS Târgu-Mureș, pentru ca duminică, de la ora 13.30, să-i întâlnească pe nemțenii de la LPS. CSȘ Bacău va fi gazda Grupei a VI-a și va susține primul meci vineri, 31 martie, de la ora 14.00 împotriva lui Dinamo, pentru ca sâmbată, de la ora 14.00 să joace contra lui CSM Ploiești, iar duminică, de la 10.30, să o întâlnească pe LPS Iași. Programul turneelor de la Sala „Orizont” Vineri, 31 martie Ora 14.00: CSȘ Bacău- Dinamo București (Grupa VI). Ora 15.30: CSM Ploiești- LPS Iași (Grupa VI). Ora 17.00: LPS Târgu-Mureș- LPS Piatra Neamț (Grupa III). Ora 18.30: CSȘM Bacău- CSȘ 1 Constanța. Sâmbătă, 1 aprilie Ora 14.00: CSM Ploiești- CSȘ Bacău (Grupa VI). Ora 15.30: LPS Iași- Dinamo București (Grupa VI). Ora 17.00: CSȘ1 Constanța- LPS Piatra Neamț (Grupa III). Ora 18.30: CSȘM Bacău- LPS Târgu-Mureș. (Grupa III). Duminică, 2 aprilie Ora 9.00: Dinamo Bucuresti- CSM Ploiești (Grupa VI). Ora 10.30: CSȘ Bacău- LPS Iași (Grupa VI). Ora 12.00: LPS Târgu-Mureș- CSȘ 1 Constanța (Grupa III). Ora 13.30: LPS Piatra Neamț- CSȘM Bacău (Grupa III). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.