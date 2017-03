Social Crucea Roşie Bacău a demarat Caravana de Paşte de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cu o lună înainte de Paşte, reprezentanţii Crucii Roşii Bacău au demarat o nouă campanie de colectare a produselor alimentare destinate persoanelor sau familiilor nevoiaşe. Până la Sărbătorile Pascale, voluntari ai Crucii Roşii sunt prezenţi în trei hipermarket-uri din Bacău, unde le vorbesc cumpărătorilor despre scopul campaniei şi despre binele pe care îl pot face indirect unor persoane fără posibilităţi materiale, cărora produsele donate le va prinde foarte vine pe masa de Paşte. Citat: ”Intensificăm în această perioadă activităţile de colectare a produselor. Prin programul nostru intitulat «Banca de alimente» îi îndemnăm pe băcăuani să cumpere alimente de bază neperisabile, să le plătească, iar după casele de marcat sunt acele recipiente în care pot lăsa produsul donat pentru persoanele fără posibilităţi financiare”, declară Raluca Diaconu, purtător de cuvânt la Crucea Roşie

Produsele colectate prin „Banca de alimente" vor ajunge treptat la beneficiari, până de Paşte. Traseele se fac în funcţie de solicitările existente şi în baza listelor furnizate de serviciile de asistenţă socială din comunele vizate. Citat: „În funcţie de posibilităţi, încercăm să ajutăm pe toată lumea. Traseele prin judeţ, în comune, încep cu două săptămâni înainte de Paşte. Sunt foarte multe familii nevoiaşe, însă, ne-am propus să ajungem la maxim 30 – 40 de familii din fiecare comună. Foarte multe persoane se bazează pe ajutorul nostru şi nu vrem să-i dezamăgim. Sperăm că vom reuşi acest lucru cu ajutorul băcăuanilor", declară Raluca Diaconu, purtător de cuvânt la Crucea Roşie Anul trecut, caravana Crucii Roşii, şi-a îndreptat atenţia către familiile fără posibilităţi din Bacău, Moineşti, Oneşti, Comăneşti, Bârsăneşti, Coloneşti, Traian, Oituz, Palanca, Răchitoasa, Izvorul Berheciului şi Sărata. În total, au fost distribuite la beneficiari 1.500 de pachete alimentare.

