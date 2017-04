Social Crucea Roşie Bacău a demarat campania de Paşte de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Caravana de Paşte organizată în sprijinul persoanelor nevoiaşe a ajuns deja în mai multe comune din Bacău. Scopul acestei campanii este acela de a sprijini cu alimente de bază persoanele sărace. Acţiunea în sine este posibilă datorită implicării unor oameni cu suflet mare, care înţeleg că pot ajuta indirect alte persoane, donând pentru o cauză nobilă, un produs cumpărat. În această categorie intră atât reprezentanţii hipermarketurilor şi supermarketurilor importante din oraş, cât şi clienţii acestora, care au cumpărat câte un aliment de bază, l-au plătit la casierie, după care l-au depozitat în coşurile special amenajate de Crucea Roşie, la ieşirea din magazine, cu sloganul “Banca de alimente” sau “Caravana de Paşte”. Beneficiarii acestui demers social sunt în general familiile fără posibilităţi financiare, aflate în baza de date a primăriilor comunale. Acordarea pachetelor alimentare se face în urma unei selecţii, iar voluntarii Crucii Roşii Bacău ajung la familiile necăjite prin intermediul asistentului social. “Am fost deja în comuna Traian şi Coloneşti, urmând să ajungem şi în alte localităţi. Încercăm, ca în fiecare an, să oferim sprijin pentru cât mai multe persoane aflate în situaţie de sărăcie extremă. Băcăuanii care doresc să ajute, se pot alătura demersurilor noastre donând alimente neperisabile în recipientele special amenajate din hipermarketurile şi supermarketurile partenere”.

– Raluca Diaconu, purtător de cuvânt la Crucea Roşie Bacău Alimentele donate trebuie să fie neperisabile (făină, zahăr, mălai, orez, ulei, paste, conserve etc.) pentru a nu se strica până ajung la beneficiari. Anul trecut, în cadrul Caravanei de Paşte, voluntarii Crucii Roşii au distribuit pentru familiile sărace aproximativ 1.500 de pachete. Cu ajutorul băcăuanilor, Caravana de Paşte va bucura tot atâtea familii sau poate mai multe. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.