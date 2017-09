Au condus sub influenţa băuturilor alcoolice

La data de 25 septembrie a.c. poliţişti din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au depistat în flagrant un bărbat de 63 ani, din comuna Luizi Călugăra, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 119 B, din localitate, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 25 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău, au depistat un bărbat de 50 de ani, din comuna Luizi Călugăra, în timp ce conducea un moped, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Depistat de poliţişti la volanul unui autoturism, fără a poseda permis de conducere

La data de 25 septembrie a.c., în jurul orei 16.30, polițiștii Postului de Poliţie Onceşti au depistat un bărbat de 40 ani, în timp ce conducea un autoturism pe un drum din comună.

Conducătoarul auto nu deţinea asupra sa niciun document iar poliţiştii au efectuat mai multe verificări, constatând că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal.