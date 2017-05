Cultura Cromatica iubirii de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică seara, înainte de spectacolul cu piesa „Unchiul Vania”, de Cehov, în holul Teatrului Municipal „Bacovia”, a avut loc un eveniment artistic deosebit, pus la cale de Eliza Noemi Judeu, managerul instituţiei teatrale băcăuane, şi Carmen Voisei (Pâţu), artistic plastic, managerul Şcolii Populare de Arte şi Meserii. Proiectul face parte din mai amplul program al teatrului de a oferi publicului, înainte şi după reprezentaţiile scenice, un dialog al artelor, „instituţie” oficializată cu mai mulţi ani în urmă, prin organizarea, periodic, de expoziţii de artă plastică, fotografie, cu piese vestimentare folosite de actorii celor două secţii ale teatrului, recitaluri ale unor formaţii instrumentale, cât şi expoziţii cu desene ale copiilor de la diferite şcoli din municipiu. „Cromatica iubirii” este o expoziţie de pictură, cu lucrări semnate de Carmen Voisei, şi de grafică (în care domină portretul), autoarea fiind nimeni alta decât Carmen Maria Pâţu, fiica celei dintâi. Cele două artiste nu sunt la prima experienţă de acest gen, debutul fiind în aprilie 2015, la Galeria Nouă a UAP Bacău, când, mamă şi fiică au expus tot pictură şi grafică. Artistă plastică şi poetă (a publicat deja trei volume de poezii), Carmen Voisei, absolventă a Universităţii „George Enescu” Iaşi, are în palmares mai multe expoziţii de grup şi personale, în Bacău şi Iaşi, „Zestrea” fiind cea mai reuşită şi apreciată din ultimii ani. Carmen Maria Pâţu a trecut de rigorile Colegiului Naţional „George Apostu”, fiind admisă la o prestigioasă universitate din Anglia. Despre expoziţie, la vernisaj, a vorbit Carmen Mihalache, critic, care a remarcat apropierile dar şi diferenţele în abordarea celor două genuri, fiecare urmându-şi, însă, propriul drum, talentul fiind numitorul comun, pe care le leagă nu doar relaţia mamă-fiică, ci şi o frumoasă prietenie, „Cromatica iubirii” o demonstrează cu prisosinţă, ceea ce poate vedea şi publicul amator de teatru şi pictură, în holul Teatrului Municipal „Bacovia” pe tot parcursul lunii mai. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.