Cristian Postolache se retrage de la SC Bacau

Victorioasa sâmbata, cu 4-1 impotriva celor de la Olimpic Cetate Râsnov, divizionara C Sport Club Bacau ramâne intr-o situatie delicata: atât din punct de vedere sportiv, cât si financiar. Gruparea pregatita de Cristi Haisan ocupa ultimul loc in clasamentul Seriei I, cu un pasiv de patru puncte.

Handicapul este rezultatul depunctarilor in serie dictate de Comisiile FRF in cazul litigiilor financiare pe care Sport Club le are cu fostul sau mijlocas Alexandru Tutu si cu colega de serie CSM Pascani.

De la finalul saptamânii trecute, SC Bacau a pierdut si sprijinul financiar al doctorului Cristian Postolache, care si-a anuntat retragerea de la clubul ce a fost prezidat pâna vara trecuta de Cristi Ciocoiu.

„Domnul doctor Postolache nu doreste sa mai fie considerat drept finantator al echipei. Dânsul a incercat sa ajute clubul, insa datoriile acumulate de fosta conducere a complicat lucrurile, dovada si depunctarile pe care tot ni le aplica Federatia.

Incercam sa atragem sponsori pentru a ne continua activitatea, insa e greu”, a declarat conducatorul Sport Clubului, Sebi Pauceanu, care a precizat ca echipa nu se va retrage din campionat pâna la finalul turului: „De incheiat turul, sigur il incheiem. Ce va fi de la iarna incolo, vom mai vedea”.

Sâmbata, in etapa a 14-a a Ligii a III-a, SC Bacau se va deplasa la Chiscani, pentru jocul cu Sportul din localitate.