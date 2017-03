Cultura Costel Pătrășcan și Daniel Iancu: „O seară umoroasă” în Bacău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Caricaturistul Costel Pătrășcan va fi prezent în Bacău, împreună cu folkistul Daniel Iancu, pentru a organiza o seară specială, de „UMOR cântat și caricaturizat”. Este un concept neconvențional, cu mare impact la public, un spectacol la care se râde non-stop, iar la sfârșit spectatorii pleacă acasă cu „ceva”. Costel Pătrășcan are 37 de premii internaționale, 63 naționale și a publicat în „Academia Cațavencu”, „Adevărul”, „Evenimentul Zilei” etc. Criticul Alex Ștefănescu afirma că „dracul însuși ar deveni agreabil dacă s-ar lăsa desenat de Costel Pătrășcan”, adăugând că apreciază talentul lui literar: „Știe să folosească resursele secrete ale cuvintelor romậnești, să caute un al doilea sens cu totul neașteptat.” Umorul folkistului Daniel Iancu este o formă de protest cât se poate de actuală, fiind creatorul cântecelor „Vine valu’, îmi ia calu”, „Ofițerul Radu” etc. Evenimentul va avea loc pe 16 martie, de la ora 21, la „Mauro’s Pub & More”. „Va fi o videoproiecție de caricatură comentată, în mai multe reprize, în care caricaturistul va prezenta pe un ecran ceva, va spune altceva, iar publicul va înțelege cu totul altceva. Asta ca să fie totul foarte clar”, ne liniștește Costel Pătrășcan. 0 SHARES Share Tweet

