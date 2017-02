Social Copiii de la „Delfinul”, în lumea cărților de la Biblioteca Județeană de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În cadrul unui parteneriat realizat între Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău – Secţia pentru Copii, Teatrul Municipal „Bacovia” și Asociatia Betania – Centrul Delfinul pentru copiii cu autism, vineri, 24 februarie, s-a realizat o primă activitate. Astfel, cei aproximativ 50 de delfinași, cu vârste cuprinse între 3 și 9 ani, care beneficiază de un program special de terapie la centru, au avut parte de experiente noi în timp ce Secția pentru copii a bibliotecii i-a introdus pe fiecare în lumea minunată a cărților. Cu pasi mici, ei au descoperit lumea fermecată a basmelor și a povestilor, atât prin intermediul cărților, cât şi prin piese de teatru puse în scenă de actorii de la „Bacovia”. Cu toții au fost împreună, într-un spaţiu relaxant, unde s-au desfăşurat, în grupuri mici, diverse activități educative şi de socializare. De altfel, acesta este și scopul derulării proiectului: să contribuie la formarea unor conduite şi atitudini care să ducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu tulburări din spectrul autist, dar şi la integrarea socială a acestora la nivel local. 3 SHARES Share Tweet

