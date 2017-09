– dezastrul lăsat în urmă de furtunile înregistrate la nivel național, îi face mai prevăzători pe președinții asociațiilor de proprietari – aceștia au făcut adrese către primărie pentru a se deplasa în teren echipe specializate în tăierea copacilor cu risc

Reprezentanții asociațiilor de proprietari au luat cu asalt Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, făcând solicitări scrise pentru tăierea unor copaci care ar putea pune în pericol siguranța locatarilor și a trecătorilor.

Din cauza furtunii anunțate și așteptate, cererile au fost trecute pe lista de așteptare timp de două zile, urmând să fie soluționate după încetarea codului portocaliu de vreme rea.

Printre cei care s-au adresat cu o astfel de solicitare Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri se află și reprezentanții Asociației de proprietari nr. 106, din cartierul Bistrița Lac.

„Copacii sunt pe domeniul public și nu pot să-i tai eu! Așa că am apelat la ajutorul primăriei să-mi trimită o echipă care să taie copacii deși și pe cei uscați. Am întâmpinat probleme cu firmele de cablu care aveau firele trase prin copaci. Am făcut adrese la reprezentații firmelor în cauză, însă, doar o parte au venit la fața locului spunând că nu este vorba despre cablurile lor.

După ce am tăiat copacii cu risc, cablurile tv au rămas atârnate, așa că firmele care știu că au rețele ce traversează cartierul Bistrița Lac ar face bine să le ridice”, declară Dorel Trofin, președintele Asociației de proprietari nr. 106.

Demersuri similare a făcut și președintele Asociației de proprietari nr. 116, însă, solicitarea lui a rămas fără răspuns.

„La noi nu au ajuns încă echipele de intervenție, deși am făcut numeroase adrese pe această temă. Vedeți ce se întâmplă cu fenomenele meteo! Eu am în cartier un tei și un cireș care au trecut de etajul IV al blocului. Să ferească Dumnezeu să fie trântiți copacii aceștia la pământ, că pot prinde sub ei oameni și mașini. Iar în astfel de cazuri, se deschide imediat o anchetă pentru a căuta vinovatul! Eu am la dosar toate adresele făcute către primărie și aștept ca cei responsabili să le dea curs”, declară Ioan Chirilă, președintele Asociației de proprietari nr. 116.

În unele cazuri, angajații Primăriei Bacău au motivat că nu se pot deplasa la solicitări pentru că nu au combustibil. Cei care nu au înghițit această scuză s-au oferit să le pună motorină la dispoziție numai să vină și să-și facă treaba.