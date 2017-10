Controlul de frontieră în Aeroport: Ce reguli trebuie să respectăm atunci când călătorim în străinătate?

Din seria informaţiilor relevante referitoare la călătoria pe calea aerului, Aeroportul Internaţional George Eenscu Bacău revine cu date despre Controlul de Frontieră, o etapă obligatorie pentru pasagerii care doresc să călătorească în afară graniţelor ţării. Informaţiile sunt oferite prin intermediul site-ului https://www.politiadefrontiera.ro, unde le puteţi accesa în formă completă. Cetăţeni români Înainte de plecarea în străinătate, va recomandăm să contactaţi ambasada statului în care veţi efectua călătoria, precum şi ambasadele ţărilor de tranzit pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la legislaţia locală (http://www.mae.ro/foreign-missions). De asemenea, condiţiile speciale de călătorie în statele de destinaţie le puteţi afla de la reprezentantele diplomatice româneşti din străinătate (http://www.mae.ro/travel-conditions). Condiţii generale de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Schengen şi Spaţiului Economic European Că cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, românii beneficiază de un control minim la trecerea frontierei, ce constă într-o verificare rapidă şi imediată a documentelor de călătorie pentru stabilirea identităţii. Controlul se efectuează pe culoarul (culoarele) special amenajat – pentru cetăţeni U.E. şi S.E.E. – iar, la final, Poliţia de Frontieră nu aplică, în documentul de călătorie, ştampila de intrare / ieşire în / din ţară. Condiţii de ieşire din ţară pentru cetăţenii români minori Minorii cetăţeni români pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali. Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară a unui cetăţean român minor – numai dacă este însoţit de o persoană fizică majoră – în următoarele cazuri:

A. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte însoţit de ambii părinţi; B. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioada care să nu depăşească 3 ani de la dată întocmirii acesteia, sau după caz face dovadă decesului celuilalt părinte; C. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, dacă părintele însoţitor face dovadă faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. D. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră, numai dacă persoană însoţitoare prezintă extrasul de cazier judiciar şi o declaraţie a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului sau legal; Declaraţia şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la liberă circulaţie se prezintă Poliţiei de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care se efectuează ieşirea din ţară. Cetăţeni străini Înainte de venirea în România, Poliţia de Frontieră Română recomandă contactarea reprezentanţei diplomatice a României din statul dumneavoastră, pentru obţinerea de informaţii suplimentare referitoare la legislaţia română. Date contact:

Punct Poliţia de Frontieră Aeroportul Interntantional George Enescu Bacău

Str. Aeroportului Nr 1, Tel: (004) 0234/572.579

