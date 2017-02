Editorial Construim sau consumăm? de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Veşti proaste vin din economie, materializate în statisticile Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă: numai în luna ianuarie au fost concediaţi aproape 1.500 de salariaţi, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 15.000 de persoane. Dacă mai adăugăm că din evidenţe au fost scoși aproape 1.100 de şomeri, ca urmare a expirării termenului de acordare a acestui drept, avem o imagine a ceea ce se întâmplă, în plină iarnă, în economia judeţului. Dar concedierile nu se opresc aici, noi şi noi societăţi îşi manifestă intenţia de a disponibiliza alţi salariaţi. Nu numai iarna este cauza, aşa cum se acredita în anii trecuţi, ci, afirmă specialiştii, instabilitatea, lipsa unor proiecţii guvernamentale pe termen mediu şi lung, fapt reclamat de mediul privat, iar pe de altă parte reducerea drastică a investiţiilor publice locale şi departamentale, incapacitatea (imposibilitatea) atragerii de fonduri europene şi demararea unor lucrări de mare anvergură. Au trecut două luni din 2017 şi România nu are un buget aprobat, ci doar un print aflat pe masa preşedintelui. Motorul unei economii, indiferent pe ce meridian s-ar afla şi modelul economic adoptat, sunt investiţiile, calitatea forţei de muncă, tehnic şi tehnologia implicate în acest complex proces. Îmi spunea un primar dintr-o comună din estul judeţului că valoarea ajutoarelor sociale depăşeşte cuantumul investiţiilor publice sau şi mai clar, jumătate din buget este destinat susţinerii, prin diferite forme, a familiilor aflate în dificultate, ceea ce, afirma contrariat interlocutorul meu, asta înseamnă amanetarea viitorului. Ce stat alegem să construim, unul de asistaţi social sau unul bazat pe profit? 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent „Ilie Boca – 80”. Iarna patriarhului la Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău

