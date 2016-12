Actualitate Consiliul Local a aprobat investițiile și impozitele locale pentru anul 2017 de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consiliul Local Bacău s-a reunit joi în ultima sa ședință ordinară din anul 2016, pentru a dezbate o ordine de zi neobișnuit de bogată și care a decurs într-un ritm neobișnuit de alert. Dacă la alte ședințe dezbaterile unui singur proiect de hotărâre durau chiar și o oră, de data aceasta, la solicitarea președintelui de ședință, s-a limitat timpul de discuții la doar două minute pentru fiecare grup politic (pentru fiecare proiect), ceea ce a redus ședința la trei ore și jumătate. Debutul a fost animat de copiii de la “Școala Steluțelor”, care au încântat asistența prin colindele interpretate și pe care consilierii i-au răsplătit cu banii pe care fiecare i-a scos din buzunar. Cât despre ședința în sine, a surprins oarecum reîntoarcerea lui Cristinel Manolache în scaunul de consilier, sub sigla Partidului Social Românesc, după ce în ultimele luni a lipsit pentru a-și face campanie și a candida la Camera Deputaților din partea PMP. Consilierul Cristian Ghingheș a ridicat în plen problema legalității prezenței lui Manolache după ce acesta și-a părăsit partidul sub sigla căruia a intrat în Consiliul Local. Secretarul municipiului, Ovidiu Popovici, i-a explicat că nu sunt probleme din acest punct de vedere, întrucât nici PSRO nu i-a retras sprijinul politic și nici prefectul nu a cerut suspendarea, așa cum spune legea. Președintele de ședință, consilierul Adrian Gavriliu, a propus totuși sancționarea lui Manolache fiindcă, așa cum spune regulamentul de funcționare al CL, a lipsit mai mult de două ședințe consecutive. Prin urmare, s-a aplicat una dintre sancțiunile prevăzute de același regulament, aceea de a i se retrage dreptul la cuvânt pentru ședința de joi. Aceleași investiții, aceleași taxe Printre punctele dezbătute s-a aflat aprobarea execuției bugetare pe anul 2016. De remarcat aici a fost execuția a doar 15% dintre investițiile aprobate la începutul anului. Explicația primarului pentru procentul redus a fost că majoritatea investițiilor erau programate în 65 de străzi din Bacău, dar fiindcă Direcția de Drumuri din Primărie a fost ineficientă, după cum a apreciat primarul, nici investițiile nu au mai fost realizate. Oricum, consilierii au aprobat execuția bugetară, iar banii rămași necheltuiți au fost redirijați către acoperirea unor credite mai vechi și investiții planificate pentru 2017. Printre aceste investiții, primarul Cosmin Necula a menționat, ca priorități, Spitalul Municipal, Insula de Agrement, elaborarea hărților de zgomot, întocmirea Registrului spațiilor verzi, reabilitarea și modernizarea sistemului de termoficare, reabilitarea termică a blocurilor de investiții, consolidări de blocuri încadrate în clasa de risc seismic 1, construirea și reabilitarea de străzi, amenajarea unei creșe în incinta Grădiniței 27 și reabilitarea unui imobil de pe strada Milcov pentru a fi transformat în Centru de cazare temporară pentru persoane fără adăpost. Un alt punct important a fost aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor de salubritate pentru anul 2017. De remarcat este însă o supraimpozitare pe clădirile și terenurile lăsate în paragină de proprietarii lor, și care prin starea lor afectează aspectul orașului, subiect asupra căruia vom reveni. “Taxele și impozitele locale, precum și taxa de salubritate, vor rămâne la fel și în anul 2017. Există o reducere la taxele pe terenuri, pentru stimularea motorului economic al orașului, adică pentru atragerea investițiilor și în acest mod”.

– primarul Cosmin Necula Consilierii au aprobat și concesionarea pe 49 de ani a unui teren pe strada Dumbrava Roșie, pe care se va extinde Hotelul Dumbrava, cu un corp suplimentar cu circa 30 de camere, un centru SPA, o sală de conferințe și o parcare ce va ajuta la decongestionarea aglomerației din zona Direcției de Finanțe. Scăderi de tarife la transportul în comun din Bacău Consilierii locali au aprobat o hotărâre prin care, de la 1 ianuarie 2017, la cererea SC Transport Public SA, se vor modifica unele tarife la transportul public în comun din municipiul Bacău, prin diminuarea cotei standard pe valoarea adăugată de la 20% la 19%. Astfel, abonamentul de autobuz pentru un traseu, valabil 30 de zile, va costa 57 de lei, în loc de 58 de lei; abonamentul de autobuz pentru două trasee, valabil 30 de zile, va costa 81 de lei, în loc de 82 de lei; abonamentul pentru toate traseele de autobuz din municipiul Bacău, valabil 30 de zile, va costa 114 lei, în loc de 115 lei. De asemenea, legitimația pentru pensionarii cu pensie mai mare de 1050 de lei, valabilă 3 luni, va costa 53 de lei, în loc de 54 de lei. Reduceri sunt aplicate și la alte tarife, suportate în măsură egală de către bugetul local și de către SC Transport Public. Biletul pentru o călătorie rămâne la prețul de doi lei. Primăria și-a cumpărat juriști de 300.000 de lei Primăria Bacău este implicată în peste 700 de procese aflate în derulare, dintre care 200 au ca obiect procedura de insolvență și faliment în care municipiul Bacău are calitatea de creditor. În celelalte dosare, Primăria este dată în judecată pentru cele mai diverse motive, frecvente fiind cele legate de Legea 18, a retrocedării de terenuri. Ca să facă față acestui număr mare de procese, și fiindcă duce lipsă de juriști, Primăria a solicitat alocarea a 300.000 de lei pentru asistența juridică de consultanță și reprezentare necesară în anul 2017. Consiliul Local a aprobat alocarea sumei, care este, totuși, redusă cu un sfert față de cea alocată în anul 2016.

Lipsa de juriști în propriul aparat al Primarului municipiului Bacău este cauzată de salariile foarte mici și de aceea se apelează la asistență din exterior. “Am organizat de curând și un concurs pentru juriști, la care nu s-a prezentat nimeni. Și cum ar veni cineva, din moment ce salariul unui jurist debutant este de numai 960 de lei, iar al celorlalți juriști abia dacă urcă la sume derizorii, de 1200-1600 lei?”, a explicat primarul Cosmin Necula, în plenul Consiliului Local, la ședința de joi, 29 ianuarie. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.