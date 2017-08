Președintele Consiliului Județean Bacău a primit joi, 17 august vizita directorului executiv al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru(ESPN), Tudor Jijie. Acesta a adresat Consiliului Județean Bacău, în numele instituției pe care o reprezintă, invitația de aderare la Euroregiune, în contextul extinderii acordurilor de cooperare și colaborare. ”Am primit cu interes invitația domnului Tudor Jijie și trebuie să subliniez faptul că suntem deschiși parteneriatelor care pot aduce beneficii reciproce. Este vorba despre oportunități de a realiza proiecte comune, în domeniile economic, social și cultural. La nivelul comunităților din județul Bacău s-au realizat mai multe acorduri de cooperare și înfrățire cu raioane din Republica Moldova. Consider că este un aspect important faptul că Euroregiunea Siret-Prut-Nistru dorește o extindere a cooperărilor, fără a se mai rezuma strict la domeniul transfrontalier. Cu cât suntem mai mulți parteneri și abordăm integrat relațiile de înfrățire cu atât cresc posibilitățile de parteneriat și de realizare a unor proiecte comune, relaționarea externă în interiorul Euroregiunii ne aduce o șansă mai mare de a accesa bani europeni”, a precizat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului județean Bacău. Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru reunește 28 de raioane ale Republicii Moldova, Municipiul Bălți, Unitatea Administrativ Teritorială Găgăuzia și două consilii județene din România, Iași și Prahova. Pe baza bunelor relații stabilite în Ucraina, în noiembrie 2012, instituția a semnat un acord de cooperare cu Euroregiunea Nistru care include în lista membrilor regiunea Vinitsa din Ucraina și 7 raioane de pe frontiera de nord și nord-est a Republicii Moldova. Activitățile și proiectele Asociației ESPN acoperă domenii variate de interes, de la economie, infrastructură, protecția mediului, turism, agricultură și dezvoltare rurală, dezvoltarea resurselor umane și servicii sociale și până la educație, societate informațională și cultură, în concordanță cu strategiile de dezvoltare ale administrațiilor locale. 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.