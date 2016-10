Consilierul judetean Sorin Sova candideaza ca independent

Consilierul judetean independent Sorin Sova si-a anuntat candidatura la alegerile parlamentare, mai exact pentru Camera Deputatilor. Sorin Sova este mai cunoscut pentru calitatea sa de lider al sindicatului postasilor, in fruntea carora a stat intotdeauna la numeroasele proteste initiate in ultimul timp.

La alegerile locale din luna iunie, el a candidat din aceeasi postura de independent si a obtinut circa 16.000 de voturi, ceea ce i-a adus un mandat de consilier judetean.

“Cred cu toata convingerea ca a venit timpul ca lucrurile sa fie facute de noi, oamenii simpli. Responsabilitatea votului din luna iunie 2016 ma onoreaza si ma obliga in acelasi timp pentru a nu fi impasibil la ceea ce se intâmpla.

Am optat pentru Camera Deputatilor, datorita faptului ca am obligatia morala fata de cei peste 16.000 de bacauani care mi-au acordat incredere in luna iunie a acestui an, si nu numai pentru acestia. Ma veti regasi pe liste intr-un mod extrem de simplu: independent”, spune Sorin Sova, al carui slogan electoral este “Independent politic, dependent de semenii mei”.