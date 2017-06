Consilieri pentru o zi

Consiliul Județean Bacău a fost astăzi gazdă pentru un număr de 13 elevi, membri ai Consiliului Județean al Elevilor. Prezența în instituție a elevilor s-a datorat proiectului propus de aceștia, ”Membru al Consiliului Județean Bacău pentru o zi”. Pornind de la realitatea că o mare parte dintre elevii cu vârste cuprinse între 14-19 ani nu au cunoștințe despre aparatul administrativ din România, proiectul a propus diseminarea informațiilor printr-o metodă de învățare non-formală bazată pe conceptul de ”job-shadowing”.

În acest fel elevii din clasele a X-a și a XI-a au avut posibilitatea ca pentru o zi să fie ”umbra” unei persoane care deține job-ul respectiv. Asta înseamnă că cei 13 elevi selectați în urma unui formular de aplicație au avut ocazia să vadă tot ce presupune activitatea în aparatul administrativ al instituției, de la tipul îndatoririlor din fișa postului respectivei persoane până la abilitățile necesare sau modul de operare al sarcinilor de serviciu.

Participarea la ședința ordinară a Consiliului Județean a fost un bun moment pentru aceștia să vadă modul de lucru al consilierilor ca și modalitatea prin care o inițiativă în folosul comunității devine proiect de hotărâre, este dezbătută în plen, aprobată și transpusă în practică. ”Prin realizarea acestui proiect ne dorim să avem o imagine mai clară asupra rolului Consiliului Județean și a sferei lui de influență și cred că am putea chiar deprinde o serie de cunoștințe din domeniul administrativ care să conducă la o opțiune de orientare în carieră”, a precizat unul dintre membrii Consiliului Județean al Elevilor.

”Ne-am bucurat să vă avem alături de noi și sper că ziua de astăzi v-a convins că o carieră în domeniul administrativ este o provocare frumoasă iar gândul de a ști că lucrezi pentru semeni este o motivație suficientă. Sperăm să vă avem printre noi, ca și colegi, cât de curând”, a fost urarea președintelui Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu.

”A fost o experiență interesantă și utilă. Eu, de pildă am ”lucrat” astăzi ca și consilier la cabinetul președintelui, am învățat multe lucruri noi și chiar am îndeplinit câteva sarcini din fișa postului (evident sub coordonarea consilierilor de la cabinet). M-am bucurat să văd că atât eu cât și colegii mei am fost foarte bine primiți iar instituția a dat dovadă de receptivitate. Sunt sigur că vor urma și alte acțiuni de acest fel, în parteneriat, Consiliul Județean al Elevilor și Consiliul Județean Bacău”, a afirmat Adrian Lăzărescu, președinte al Consiliului Județean al Elevilor.

