Ediţia I a Conferinţelor Bibliotecii “Costache Strudza”, iniţiativă a noului manager al instituţiei, Adrian Jicu, a debutat vineri, 27 ianuarie, la Biblioteca Universităţii “Vasile Alecsandri”, în prezenţa unui numeros public, atras, cu siguranţă, de noutatea acţiunii, a temei puse în dezbatere şi, mai cu seamă, a invitatului, o cunoscută personalitate a vieţii literare, conf. univ. Radu Vancu, de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, autor al unor importante volume de poezii şi eseistică, traducător, redactor al Revistei “Transilvania”. “Conferinţele Bibliotecii «Costache Strudza» vor fi organizate lunar şi ne propunem să invităm în Bacău personalităţi din diferite domenii, fie scriitori, oameni de ştiinţă, artişti plastici, muzicieni etc., care să conferenţieze aici, deschizând astfel biblioteca, cititorii ei, publicul, spre marea cultură, înscriind instituţia noastră în circuitul de valori naţionale. Finalitatea nu o vom putea cuantifica decât în frumusţea dialogului dintre generaţii de creatori, într-o lume din ce în ce mai închisă”, a spus Adrian Jicu, în deschiderea “Conferinţelor…”, organizate în colaborare cu universitatea băcăuană, Inspectoratul Şcolar Judeţean, având ca parteneri Revista ”Ateneu” şi Centrul de Cultură şi Artă ”George Apostu”. Tânărul universitar sibian, una din vocile puternice şi credibile din literatura contemporană, premiant acum patru ani al revistei “Ateneu”, şi-a ales, nu întâmplător, ca primă temă de discuţie “Eminescu în era post-umană”. Eseist de talent, cu vocaţie de orator, ambele susţinute de întinderea zonelor decriptate prin studiu şi analiză, Radu Vancu a purtat auditoriul, la început, prin istoria conceptului de “eră post-umană”, apărut în Franţa anilor 2002-2003, ca o reacţie la mai agresivul modernism, care, în filosofie, ştiinţele naturii, tehnologie a invadat gândirea, creaţia şi viaţa contemporană. “Post-umanul este o ravanşă împotriva antiunamismului din gândirea filosofică, din creaţia şi critica literară, din tehnologie mai ales, care a condus la exluderea individului ca forţă creatoare şi înlocuirea lui cu elemente de tehnologie avansată, cu consecinţe devastatoare, cun sunt depresia, alienarea, înstrăinarea”, a spus Radu Vancu, exemplificând cu autori şi opere din diferite ţări. Care este soluţia? Fără a epuiza tema, invitatul serii a făcut apel la umanistica din post-uman, empatia, dialogul, căldura umană, astfel ca “post-umanul” este o şansă. Întreaga argumentaţie a fost apoi raportată la receptarea lui Eminescu în era post-umană, dincolo de exagerări şi formularea unor verdicte care închid porţile unui dialog, astfel că tema a suscitat interes, declanşând, evident, un real dialog conferenţiar-public. Tot în acelaşi cadru a fost lansat şi volumul de versuri “4 AM. Cantosuri domestice”, semnat de invitatul serii, carte prezentată de conf. univ. Elena Ciobanu şi criticul literar Adrian Jicu. 0 SHARES Share Tweet

